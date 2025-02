Hülkenberg loopt pijnlijke blessure op in Sauber-garage

Nico Hülkenberg rijdt deze week voor het eerst rond in het groen van het team van Sauber. De Duitse coureur reed in het verleden al eens voor het team, maar hij moet nu natuurlijk wel wennen aan zijn nieuwe werkplek. Dat lijkt nog niet helemaal goed te gaan, want hij heeft mogelijk een kleine blessure opgelopen.

Hülkenberg kwam gisteren voor het eerst in actie deze week. De Duitser kroop vanochtend ook weer achter het stuur, maar dat deed hij niet helemaal op de beste wijze. Na afloop van de eerste testdag kwam er namelijk een bijzonder verhaal naar buiten over Hülkenberg. De woensdag lijkt namelijk niet heel erg goed te zijn afgelopen voor hem, hij is mogelijk op een pijnlijke wijze geblesseerd geraakt.

Splintertje

Hülkenberg zou moeten verschijnen in een persconferentie, maar dat deed hij niet. Volgens de Duitse tak van Sky Sports had Hülkenberg namelijk een kleine blessure opgelopen tijdens een freak incident in de garage van Sauber. Volgens de zender zou er een splintertje in het oog van Hülkenberg zijn beland tijdens werkzaamheden in de garage van het team. Hierdoor had de Duitse coureur even wat medische hulp nodig.

Geen grote problemen

Het was waarschijnlijk eventjes schrikken voor Hülkenberg. Voor Sauber was het waarschijnlijk ook schrikken, want ze hebben op dit moment nog geen reservecoureur aangesteld. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de blessure niet zo groot en ernstig was. Hülkenberg kroop vanochtend namelijk weer achter het stuur van de nieuwe bolide van Sauber. Hij reed een grote hoeveelheid rondjes. Hij vormt vanaf dit jaar een rijdersduo met de Braziliaanse debutant Gabriel Bortoleto, die gisteren ook weer in actie kwam. Vandaag maakt hij ook weer meters in voorbereiding op zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Het wordt een bijzonder seizoen, want Sauber wordt vanaf volgend jaar Audi.