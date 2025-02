Dit is de grote verandering voor Sainz

In december afgelopen jaar kreeg Carlos Sainz voor het eerst te maken met de Williams-auto. Hij testte de auto in Abu Dhabi op het Yas Marina-circuit , net na de GP van Abu Dhabi. Ook heeft de Spanjaard al kennis mogen maken tijdens een filmdag voor het team.

Carlos Sainz heeft onthuld dat de overstap van een Ferrari naar een Power Unit van Mercedes de 'grootste verandering' is tussen de twee teams.

Veranderingen

Williams wordt het zesde F1-team van Sainz in 11 seizoenen, maar de eerste keer dat hij met een Mercedes-motor rijdt. Hij beschreef hoe die verandering zijn 'grootste' verandering was sinds hij bij het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde team werkt.

De Spaanse coureur vervolgt zijn verhaal met: “Ik kan wel wat vertellen over Abu Dhabi en hoe die eerste ronden gingen”, begon Sainz in gesprek met internationale media. “Wat je zeker het meest voelt als je van team wisselt, is de power unit. De geluiden, de vibraties, het geluid, alles verandert gewoon compleet, dus zelfs als ik de baan op ging om te proberen de aerodynamica en de banden en het gevoel van de mechanische kanten van de auto te begrijpen, was het enige dat ik me de eerste paar ronden moest aanpassen hoe anders een power unit kan zijn", legt hij uit.

"Dus ja, dat is waarschijnlijk de grootste verandering, ook de manier waarop de power unit werkt in termen van schakelaars, vooral tegenwoordig in de Formule 1 met zoveel gaande op onze stuurwielen, met de inzet, de batterij, dat soort dingen, procedures, veiligheidsprocedures van de motor en de power unit. Het is allemaal zeker de grootste verandering waar ik me tot nu toe bij Williams moet aanpassen."

Verwachtingen

Sainz zal andere verwachtingen hebben in de aanloop naar het seizoen 2025 dan vorig jaar, omdat hij een racewinnend team in Ferrari heeft verlaten om uit te komen voor de ploeg die negende eindigde in het constructeurskampioenschap van 2024.

Ondanks de verschillen tussen Ferrari en Williams was Sainz aangenaam verrast nadat hij in december met de FW46 had gereden, slechts een dag nadat hij tweede was geworden in de Grand Prix van Abu Dhabi: "Eerlijk gezegd denk ik dat de eerste indruk heel belangrijk is, omdat je maar één kans hebt om een eerste indruk te maken, en die was heel positief", zei hij na de lancering van de FW47 op Silverstone.

"Want bij Williams, in Abu Dhabi, trof ik een auto aan die eerlijk gezegd een beetje beter was dan ik dacht, of beter dan ik had verwacht. Natuurlijk met wat tekortkomingen vergeleken met de auto's waar ik mee heb gereden, maar niet enorm ver ernaast."