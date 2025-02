Williams blijft bij het oude: Blauwe bolide moet succes brengen

Het plaatje voor het team van Williams is compleet. Vorige week vrijdag presenteerde het team al de nieuwe FW47 op het circuit van Silverstone, en nu hebben ze ook hun nieuwe kleuren aan de wereld getoond. De logo's van de nieuwe titelsponsor Atlassian.

Williams wil dit jaar verder gaan met het zetten van grote stappen. Na een aantal rampzalige seizoenen durven ze langzaam weer omhoog te kijken. Dit jaar beschikken ze over een ijzersterke line-up met Alexander Albon en nieuwkomer Carlos Sainz. De Spanjaard kwam over van Ferrari, en mocht vorige week zijn eerste meters rijden tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone.

Voor de ogen van de wereld klom Sainz toen in zijn nieuwe FW47. De wagen was toen echter gehuld in een eenmalige livery, want vandaag wordt het doek van de echte kleurstelling getrokken. De coureurs deden dat zojuist op het podium in de O2 Arena in Londen. De sponsorstickers van de nieuwe titelsponsor Atlassian zijn opvallend aanwezig, en dat is dan ook niet verrassend. Voor het eerst in jaren hebben ze weer een hoofdsponsor, het is volgens James Vowles één van de grootste deals in de koningsklasse van de autosport.

In een spectaculaire launchshow werd het doek getrokken van de nieuwe livery. Williams was het eerste team dat de wagen de baan opstuurde voor de ogen van de wereld. Williams wil stappen zetten, en met de blauwe brigade moet dat gaan lukken. Williams begon hun launch met het tonen van de beelden uit de geschiedenis, zo kwam onder meer Nigel Mansell langs terwijl het publiek luisterde naar de woorden van Murray Walker. Williams verwees hiermee naar hun verleden, en daarna maakten ze een terugslag naar het heden, waar ze hopen ooit weer mee te kunnen strijden om de zeges, en misschien wel meer. Met Sainz is er in ieder geval een ster in huis gehaald.