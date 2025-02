Van Verstappen tot Take That: alles wat je moet weten over F1 75 Live

Het nieuwe Formule 1-seizoen wordt vandaag afgetrapt met de livery launches van alle teams. Tijdens een speciaal evenement in Londen zullen de tien teams hun nieuwe kleuren tonen. Het wordt een drukke avond vol met belangrijke F1-zaken en entertainment.

Normaal gesproken onthullen de teams in het voorseizoen allemaal zelf hun nieuwe auto. Sommige teams gaan de baan op, anderen trekken het doek van een showcar en sommige teams delen alleen renders. Aangezien de Formule 1 dit jaar 75 jaar bestaat, heeft men besloten een speciaal evenement te organiseren.

De teams mogen wel eigen launches organiseren, maar de nieuwe liveries mochten ze nog niet tonen. Tijdens een evenement in de O2 Arena in Londen onthullen ze allemaal hun nieuwe kleuren. Sommige teams, zoals Williams en McLaren, hebben hun nieuwe auto al wel onthuld, maar hun nieuwe kleuren nog niet. Dat gebeurt vanavond, tijdens een twee uur durende show.

Hoe laat begint F1 75 Live?

De show begint om 21:00 Nederlandse tijd. Dat betekent dus ook dat de Nederlandse fans een latertje kunnen verwachten. Rond 23:00 is het spektakel voorbij, en hebben alle teams het doek getrokken van hun nieuwe kleuren. Verder zijn er nog een aantal optredens, en krijgen alle teams hun eigen momentje.

Waar is F1 75 Live te zien?

Iedereen kan F1 75 Live vanavond volgen. De Formule 1 heeft namelijk besloten om het evenement gratis uit te zenden op sociale media. Ze komen onder meer met een livestream op YouTube. Naast de officiële kanalen van de Formule 1 zijn er nog meer mogelijkheden om te kijken. Alle rechtenhouders zenden F1 75 Live namelijk uit. In Nederland zendt Viaplay het evenement uit op Viaplay TV, waardoor alle Nederlanders het kunnen zien.

Wie treden er op tijdens F1 75 Live?

Hoe de show er precies uit gaat zien, is nog onbekend. De Formule 1 wil dat de precieze invulling een verrassing blijft. De presentatie van de avond is in handen van de Britse komiek Jack Whitehall, hij wordt bijgestaan door F1 TV-presentatoren Laura Winter, Lawrence Baretto en Ariana Bravo. Daarnaast zijn er optredens van Take That, Kane Brown, Brian Tyler en mgk (Machine Gun Kelly).

Is Max Verstappen ook aanwezig in de O2 Arena?

Max Verstappen is ook aanwezig. De Nederlander onthult samen met zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson de nieuwe RB21. Het is nog maar de vraag of dit echt de nieuwe wagen zal zijn. De meeste teams zullen vanavond het doek trekken van een showcar, het gaat immers om een livery launch. De showcar van Sauber gaat overigens onder de hamer.

Wie zijn er vanavond aanwezig?

Naast Verstappen en Lawson zijn de overige achttien coureurs ook aanwezig. Alle teams sturen hun coureurs en teambazen naar de O2 Arena. Ze krijgen allemaal hun momentje om de eigen livery te onthullen. Het wordt een spectaculaire avond, want de Formule 1 werkt samen met de mensen die ook voor de shows tijdens het raceweekend in Las Vegas in 2023 zorgden.

Is dit de laatste launch van het voorseizoen?

Het is zeker niet de laatste onthulling van dit jaar. Morgen gaat Ferrari de baan op tijdens hun eigen launch in Maranello. Ook Racing Bulls gaat morgen het asfalt op tijdens een shakedown op het circuit van Imola. In de komende dagen delen nog meer teams de beelden van hun nieuwe auto’s. Volgende week komen alle teams de baan op tijdens de wintertest in Bahrein.