Viaplay komt fans tegemoet: groot F1-event gratis te zien

Het wordt een belangrijke week voor de Formule 1. Op dinsdag presenteren alle tien de teams hun nieuwe auto tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena in Londen. De Nederlandse fans kunnen het evenement gratis op de ouderwetse televisie volgen, want Viaplay zet een opvallende stap.

De Formule 1 bestaat dit jaar 75 jaar, en om dat te vieren komen ze met een speciaal evenement. Normaal gesproken presenteren alle teams hun eigen auto tijdens het voorseizoen. Dit jaar gaat het iets anders, en presenteren de teams hun nieuwe livery's tijdens een speciaal evenement. In de O2 Arena trekken ze allemaal het doek van hun nieuwe kleuren, de Formule 1 wil er een grote show van maken.

Viaplay TV

De Formule 1 maakte vorige week bekend dat het evenement voor iedereen te zien is. Alle partijen met de uitzendrechten zullen F1 75 Live gaan uitzenden, en er komt ook een livestream op YouTube. De uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland zijn in handen van Viaplay, en dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het uitzenden van de show. Dit zal echter niet alleen gebeuren op de streamingdienst zelf, maar ook op Viaplay TV. Via het open net kunnen alle Nederlanders dus naar de show kijken.

Onrustige weken

Het F1 75 Live-evenement begint om 21:00 Nederlandse tijd. De uitzending op Viaplay TV begint ook om deze tijd en de uitzending zal twee uur duren. Het is een opvallende stap van Viaplay, want in de afgelopen weken ontvingen ze weer veel kritiek. Ze kwamen met nieuwe abonnementen, waaronder een abonnementsvorm met reclame. De prijs ging ook flink omhoog, en dat leverde veel boze reacties op. De streamingdienst kampte in de afgelopen jaren met veel problemen, waardoor ze direct bij de start van het Formule 1-seizoen weer onder een vergrootglas zullen liggen.