Deze internationale sterren treden op tijdens groot F1-evenement

De Formule 1-teams onthullen morgen hun nieuwe livery's. Tijdens het F1 75 Live-evenement zullen ze hun nieuwe kleurstellingen onthullen. De Formule 1 beloofde een show vol entertainment, en ze hebben nu bekendgemaakt welke artiesten het podium zullen betreden.

De Formule 1 bestaat dit jaar 75 jaar, en dat is reden voor een feestje. Ze hebben besloten om het seizoen af te trappen met een grote show in de O2 Arena in Londen. Alle tien de teams zullen hier hun nieuwe kleuren laten zien, en alle coureurs zullen aanwezig zijn. Het moet een spektakel worden, en de sport wil groots uitpakken. Niet alleen de coureurs, maar ook entertainers zullen het podium betreden.

Grote artiesten

Eén dag voor het evenement heeft de Formule 1 nu de line-up voor F1 75 Live onthuld. Ze vliegen vier grote artiesten in die tijdens de twee uur durende show zullen optreden. Het gaat om de Britse band Take That, de Amerikaanse countryzanger Kane Brown, de Amerikaanse rapper en zanger mgk (Machine Gun Kelly) en Brian Tyler met zijn project Are We Dreaming. Tyler componeerde enkele jaren geleden ook de muziek die de Formule 1 gebruikt. Het is niet duidelijk hoe de invulling van de show eruit gaat zien.

Presentatieteam

De Formule 1 heeft ook bekendgemaakt wie de show zal gaan presenteren. De keuze is gevallen om de Britse komiek Jack Whitehall. Hij zal de show aan elkaar gaan praten, maar hij krijgt wel ondersteuning van een aantal bekende Formule 1-gezichten. F1 TV-presentatoren Laura Winter, Ariana Bravo en Lawrence Barretto zullen ook een rol krijgen tijdens de show. Het evenement begint morgen om 21:00 Nederlandse tijd, en de show zal twee uur gaan delen. F1 75 Live is te volgen op veel verschillende manieren. In Nederland zendt Viaplay het uit op het open net, terwijl er ook een stream zal zijn op het YouTube-kanaal van de Formule 1.