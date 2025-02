Sauber dumpt direct nieuwe bolide na presentatie

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Over anderhalve week zullen alle tien de teams hun nieuwe auto's gaan onthullen tijdens een speciaal evenement in Londen. De wagen die Sauber daar zal onthullen wordt daarna direct aangeboden op een veiling.

Aangezien de Formule 1 dit jaar 75 jaar bestaat, heeft de sport besloten om een speciaal feestje te vieren. Op 18 februari organiseren ze een speciaal evenement in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Hier zullen alle tien de teams hun nieuwe livery aan de buitenwereld gaan tonen. Het zorgt ervoor dat het voorseizoen er dit jaar anders uit ziet, want weinig teams organiseren een eigen launch evenement.

Livery

Ook het team van Sauber is hierbij aanwezig. Coureurs Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg en Sauber-kopstuk Mattia Binotto zullen op het podium verschijnen. Ze zullen hier niet hun echte auto laten zien, want ze proberen hun nieuwe wagen zo geheim mogelijk te houden. Ze zullen hun nieuwe livery gaan onthullen op een showcar, en deze wagen gaat volgens The Race onder de hamer.

Speciale showcar onder de hamer

De showcar wordt gemaakt door het bedrijf Memento Exclusives, dit bedrijf maakte in het verleden wel vaker de showcars voor Sauber. Dit bedrijf is verbonden aan F1 Authentics, en daar zal de showcar van Sauber dan ook worden geveild. Het is de verwachting dat de veiling opengaat op 11 februari, één week voor het launch evenement in Londen. Dat betekent dus dat bieders in eerste instantie niet weten waar ze precies op bieden. Op 18 februari wordt de showcar pas voor het eerst getoond. Het is hoe dan ook een uniek item op de veilingsite van de Formule 1. Op deze site zijn allerlei bijzondere objecten te vinden, zoals helmen, onderdelen van auto's en ook door de coureurs gedragen kledingstukken.