Wat kunnen we verwachten van F1 75 Live?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Volgende week onthullen alle teams hun nieuwe livery tijdens een speciaal evenement in Londen. Het belooft een groot spektakel te worden, en iedereen kan meekijken.

De Formule 1 bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit jubileum te vieren komt de sport met een speciaal evenement. Alle tien de teams zullen hun livery gaan presenteren tijdens een gezamenlijk evenement in de O2 Arena in Londen. De kaartjes zijn al weken uitverkocht, maar de show vindt niet achter gesloten deuren plaats. Iedereen kan meekijken, en nu is duidelijk geworden waar F1 75 Live te zien is.

Waar en wanneer is F1 75 Live te zien?

De Formule 1 heeft bekendgemaakt dat het evenement voor iedereen gratis te zien is. Alle partijen met de uitzendrechten zullen het launch evenement gaan uitzenden. Dat betekent dat Viaplay in Nederland de show zal gaan uitzenden. Voor iedereen zonder een abonnement op Viaplay is de show ook te zien, want de Formule 1 gaat het uitzenden op hun sociale media. Dat betekent dat F1 75 Live op het YouTube-kanaal van de Formule 1 te zien is. De livestream begint op 18 februari om 21:00.

Wat gebeurt er tijdens F1 75 Live?

Tijdens de show zullen alle tien de teams hun nieuwe livery laten zien. Het gaat niet per se om de nieuwe auto’s, veel teams zullen gebruikmaken van een showcar. Dit is niet vreemd, normaal gesproken doen teams dit ook tijdens hun eigen launches. Volgens de Formule 1 zullen alle tien de teams hun livery op een unieke manier gaan onthullen. Ze beloven een groot spektakel, waarbij er een reis wordt gemaakt door de geschiedenis van de Formule 1 en de teams.

Wie zijn er aanwezig bij F1 75 Live?

Alle twintig coureurs en de teambazen zullen aanwezig zijn bij F1 75 Live. Wat ze precies gaan doen, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen ze een rol krijgen bij het onthullen van de nieuwe auto’s, en zullen ze voor de camera hun zegje doen. Volgens de Formule 1 is er een rode loper waar de teamvertegenwoordigers, coureurs en celebrities overheen zullen gaan. Op het podium zullen waarschijnlijk ook artiesten verschijnen, aangezien de sport het heeft over de aanwezigheid van ‘world class acts’.

Hoe ziet de show eruit?

Hoe de show eruit gaat zien, is verder nog niet bekend. De Formule 1 stelt dat de mensen die de openingsshow van de Grand Prix van Las Vegas in 2023 verzorgden ook betrokken zijn bij dit evenement. Het wordt een lange zit, want het zal twee uur gaan duren. Het wordt een avond vol primeurs, want elk team zal de livery onthullen. Een paar auto’s worden eerder al onthuld, maar de liveries blijven tot 18 februari geheim.