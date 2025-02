"Williams-coureurs fileren absurde FIA-regels."

Autosportfederatie FIA zorgde afgelopen winter voor ophef. Ze pasten de regels rondom wangedrag aan, waardoor coureurs nu enorm zware straffen kunnen ontvangen voor een scheldpartij. Williams-coureur Alexander Albon en Carlos Sainz zijn het volledig oneens met deze regelwijziging.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet vorig jaar al weten dat hij zich niet kan vinden in het taalgebruik van de coureurs. Hij was van mening dat de coureurs minder moesten schelden, en vlak daarna kreeg Max Verstappen een taakstraf voor het gebruiken van het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie. De FIA heeft de regels aangepast waardoor coureurs bij wangedrag nu zware boetes en mogelijke schorsingen kunnen krijgen, ook kunnen ze WK-punten verliezen.

Discussies

De coureurs hebben er nog niet veel over gezegd. Tijdens de launch van Williams op vrijdag kwam daar verandering in. Alexander Albon en Carlos Sainz waren er duidelijk over bij BBC Sport. Albon kwam met een duidelijke reactie: "Er zijn zeker discussies over gevoerd. Het is nog steeds de vraag hoe we datgene wat we willen gaan zeggen, willen neerzetten. Het is ook een delicate zaak. Of we dit een goede stap vinden? Natuurlijk niet."

Passie

Ook Albons teamgenoot Carlos Sainz kan zich niet vinden in deze nieuwe regels. De Spanjaard heeft er een duidelijke mening over. Hij vindt dat de coureurs moeten opletten tijdens persconferenties, maar in de auto is het een ander verhaal: "Als het gaat om wat we over de boordradio zeggen, dan ben ik het niet eens met wat er gebeurt. Ik denk dat je hier niet te streng op moet reageren. Je kan niet begrijpen wat voor druk en adrenaline wij voelen in de auto als we over de radio praten. Ik denk ook dat het goed is voor de Formule 1, want tijdens deze momenten zie je de echte coureur."

Sainz begrijpt er helemaal niets van, en stelt dat er al goed wordt gelet op wat de coureurs precies zeggen. De Spanjaard gaat verder met zijn verhaal: "We zijn als Formule 1-coureurs al heel erg beperkt in wat we jullie kunnen vertellen over onze teams, en over sommige situaties. We geven al veel persconferenties. Ze zeggen al tegen ons wat we op de boordradio moeten zeggen. Maar als je de passie hoort, deze woorden, ook al vloeken we wel eens over de radio, dan is dat voor mij een blijvertje en niet iets waar we afscheid van moeten nemen."