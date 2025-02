Albon verwacht spannendste seizoen ooit

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. De verwachtingen zijn hoog, aangezien dit het laatste jaar is onder de huidige regels. Alexander Albon heeft er heel erg veel zin in, en hij stelt dat het het spannendste jaar in de Formule 1 tot nu toe kan worden.

Albon maakte vrijdag voor het eerst kennis met zijn nieuwe auto. Op het circuit van Silverstone presenteerde Williams de nieuwe FW47, en Carlos Sainz mocht tijdens de launch direct de baan op. Later op de dag mocht Albon kennismaken met zijn nieuwe wagen. Het is vanzelfsprekend lastig te zeggen of de nieuwe wagen van Williams goed zal zijn, maar de verwachtingen voor het seizoen zijn hoog.

Spannend seizoen

Albon heeft in ieder geval veel zin in het nieuwe jaar. De Thaise Brit stelt in gesprek met Motorsport.com dat dit het spannendste seizoen tot nu toe kan worden in de Formule 1: "Je kon dat al zien in Abu Dhabi. Tenzij iemand iets uitzonderlijks heeft gebouwd, wordt het een kwestie van een tiende van een seconde. Dat gaat dan om een verschil tussen Q1 en Q3 bereiken. Er is wat dat betreft dus geen ruimte voor fouten. We moeten allebei dus competitief zijn."

Sterk startveld

Albon vormt vanaf dit jaar een rijdersduo met Carlos Sainz. De Spanjaard wordt gezien als een absolute topcoureur, en Albon ziet veel coureurs van dit niveau: "Ik denk dat de grid dit jaar heel erg sterk is. Dan moeten de rookies op snelheid komen, dus daar liggen misschien wel wat kansen. Ik weet niet wat de ontwikkelingsplannen van alle teams zijn, maar wij kijken al zeker met een schuin oog naar volgend jaar. We gaan het zien, maar het wordt voor iedereen een spannend gevecht. Maar dan hoop ik dat het dus gaat helpen dat we twee teamspelers en goede coureurs hebben."