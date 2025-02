Kijk live mee naar de launch van Williams

Het team van Williams trekt vandaag het doek van de nieuwe FW47. Op het circuit van Silverstone organiseren ze een speciale launch waarbij ze de wagen van Carlos Sainz en Alexander Albon gaan onthullen. De show begint om 10:30 en is via onderstaande video te volgen.

Het team van Williams is het eerste team dat een echte launch organiseert in 2025. De meeste teams onthullen hun nieuwe wagen alleen tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena volgende week dinsdag. Het team van Williams laat vandaag de nieuwe auto al zien, maar de nieuwe livery blijft nog even geheim. De kleurstelling van vandaag is een eenmalige livery, en Sainz en Albon zullen dus ook niet in deze kleuren gaan racen. De wereld krijgt echter wel de nieuwe wagen te zien.