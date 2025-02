"Red Bull presenteert opvallende nieuwe teamkleding"

Het team van Red Bull Racing heeft hun nieuwe teamkleding onthuld. De Oostenrijkse renstal kwam eerder deze week met een opvallende teaser, en nu is duidelijk geworden waar het precies omgaat. Max Verstappen en Liam Lawson hullen zich dit jaar in opvallende kleding.

Red Bull kwam op dinsdag met een opvallende teaser naar buiten. In een korte video was te zien dat Verstappen een donkere ruimte betrad en omhoog keek naar een mysterieus object. Het was niet duidelijk waar Red Bull precies op hintte, maar uit de posts op sociale media viel af te leiden dat het waarschijnlijk om teamkleding ging. Nu blijkt dat het daadwerkelijk gaat om een volledig nieuw kledingpakket.

Kledinglijn

Samen met kledingpartner Castore heeft Red Bull de kleding gelanceerd. In een video op Instagram is te zien dat Max Verstappen zich hult in de nieuwe shirts en jasjes van Red Bull. Vooral het shirt valt op, want deze ziet er volledig anders uit dan in de voorgaande jaren. Op de buik staat een strook waarin in grote letters 'Red Bull' valt te lezen. Daarboven staan de logo's van de sponsors.

Lawson

Wat opvallend is, is dat alleen Max Verstappen een rol speelt in de door Red Bull gedeelde teaser. Zijn nieuwe Red Bull-teamgenoot Liam Lawson ontbreekt op de beelden. De Nieuw-Zeelander werd eind vorig jaar aangekondigd als de opvolger van Sergio Perez. Voor Verstappen is het een week die in het teken staat van kleding, want eerder deze week sloot hij een grote deal. Verstappen werd namelijk aangekondigd als wereldwijd ambassadeur van het kledingmerk AlphaTauri. Het kledingmerk is eigendom van Red Bull, waardoor Verstappen er dus eigenlijk een taak bijkrijgt binnen het concern van de Oostenrijkers. Red Bull heeft de racepakken nog niet aan de wereld getoond, de verwachting is dat dit volgende week zal gebeuren tijdens het evenement in de O2 Arena.