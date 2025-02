Morgen shakedown RB21? Verstappen en Red Bull komen met geheimzinnige teaser

Het team van Red Bull Racing wil dit jaar terugslaan in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar derde in het constructeurskampioenschap, en ze willen de weg omhoog gaan inzetten. Ze komen nu met een opvallende teaser met Max Verstappen in de hoofdrol.

Verstappen werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur presteerde elk weekend optimaal, en zijn titel kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Red Bull onthult de nieuwe RB21 volgende week tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen, en nu komen ze met een geheimzinnige aankondiging op Instagram.

Verstappen

In een korte video is te zien hoe Verstappen een lege ruimte instapt. Hij staat in een soort spotlight en kijkt omhoog naar iets wat voor de kijker nog een geheim blijft. Verstappen plaatst een screenshot van het filmpje ook op zijn sociale media met een linkje naar zijn fanshop. Bij de video staat ook een datum: 12 februari. Dat betekent dus dat Red Bull aankomende woensdag met een aankondiging gaat komen.

Castore

Aangezien Verstappen linkt naar zijn fanshop, en Red Bull op Instagram het bericht plaatst samen met Castore, gaat het waarschijnlijk om nieuwe teamkleding. Castore is de kledingsponsor van Red Bull, dus de kans is groot dat de Oostenrijkse renstal morgen met nieuwe shirts en andere kleding komt. Het is niet de verwachting dat er veel gaat veranderen vergeleken met vorig jaar, Red Bull rijdt al jaren in dezelfde huisstijl en de teamkleding is donkerblauwe met rode accenten. Verder zullen er wel nieuwe sponsornamen op de teamkleding gaan verschijnen. Red Bull heeft afscheid genomen van ByBit, en kondigde deze week de komst van de nieuwe sponsor Gate.io aan. De logo's van dit bedrijf zullen op de teamkleding en de racepakken verschijnen.