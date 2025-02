Verstappen scoort megadeal als wereldwijd ambassadeur

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur zal dat wel gaan doen met een nieuwe opvallende deal op zak. Verstappen is namelijk benoemd tot wereldwijde ambassadeur van het kledingmerk AlphaTauri.

Verstappen is momenteel het gezicht van de Formule 1. De Nederlander veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel, en hij verbrak meerdere grote records. Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, en daarmee kan hij op gelijke hoogte komen met Juan Manuel Fangio. Verstappen blijft dan ook commercieel zeer aantrekkelijk voor sponsors, en dat resulteert nu in een belangrijke deal.

Wereldwijde ambassadeur

Verstappen heeft vanaf vandaag namelijk een speciale kledingdeal op zak. De Nederlander is benoemd tot wereldwijd ambassadeur van AlphaTauri, het premium fashion merk van Red Bull. Volgens het persbericht zal Verstappen de kleding van AlphaTauri wereldwijd onder de aandacht gaan brengen. Dat betekent dat Verstappen tijdens de raceweekenden zal gaan rondlopen in de kleding van AlphaTauri. Het bedrijf is geen onbekende naam in de Formule 1-wereld, want ze waren enkele jaren de naamgever van Racing Bulls.

Tevredenheid bij Verstappen

Verstappen zelf is heel erg blij met deze nieuwe samenwerking. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen spreekt zich uit in een persbericht: "Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met AlphaTauri. Hun toewijding om stijl te combineren met functionaliteit past perfect bij mijn levensstijl, zowel op als naast het circuit." Bij Red Bull zijn ze ook tevreden, zo laat CEO Global Consumer Products Kalle Lauterbach weten: "We zijn trots op de samenwerking met Max Verstappen en AlphaTauri. Hij belichaamt topkwaliteit en passie, wat hem de perfecte merkambassadeur maakt." Ook Isabelle Mi-A Ko van AlphaTauri is trots: "Onze collecties zorgen voor comfort en stijl de hele dag door, en Max Verstappen is de perfecte vertegenwoordiger daarvan."