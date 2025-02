Williams verklaart vertrek van Colapinto

Franco Colapinto brak vorig jaar door in de Formule 1 bij Williams. De Argentijn is dit jaar de reservecoureur van Alpine, maar dat betekent niet dat hij nooit meer terugkeert bij Williams. James Vowles legt uit waarom hij deze keuze heeft gemaakt.

Colapinto viel vorig jaar in bij Williams. Vanaf de Italiaanse Grand Prix verving hij de teleurstellende Logan Sargeant. Colapinto wist al dat zijn tijd in de Formule 1 slechts tot en met het einde van het seizoen zou duren, omdat Williams voor volgend jaar al twee coureurs heeft vastgelegd. Alpine jaagde op zijn handtekening, en uiteindelijk werd hij vastgelegd als reservecoureur. Hierdoor komt de positie van Jack Doohan direct onder druk te staan.

Beste kans

Williams-teambaas James Vowles staat volledig achter de keuze om Colapinto te laten gaan. De Brit geeft een verklaring bij Sky Sports: "Ik vind dat Formule 1-coureurs die het verdienen om in de sport te zijn, en hij is zo'n coureur, een Formule 1-wagen moeten besturen, en niet als reservecoureur moeten fungeren. Wij hebben twee geweldige coureurs voor de komende twee jaar. Ik heb geen plek voor hem. En zijn beste kans is bij Alpine. Dat is geen garantie voor een zitje in 2025, maar het is de beste kans voor de komende twee jaar."

Investering in de toekomst

Volgens Vowles betekent dit echter niet dat Colapinto nooit meer de Williams-kleuren zal dragen. Vowles is van mening dat er bij zijn team simpelweg geen plek is voor de getalenteerde Argentijnse coureur. De Britse teambaas legt uit waarom hij deze keuze heeft gemaakt: "Mijn beslissing is gebaseerd op hem, en op wat hem succesvol kan maken in de toekomst. En zoals je kan zien, is dit geen vaarwel voor hem. Hij zal nog steeds bij ons zijn in de periode hierna. En voor mij is dit echt een investering in de toekomst."