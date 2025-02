Sainz zorgt voor positief momentum bij Williams

Carlos Sainz is begonnen aan zijn nieuwe klus bij Williams. Hij wil de Britse renstal aan nieuwe successen gaan helpen. Bij Williams maakt Sainz direct veel indruk, zo stelt teambaas James Vowles. Hij stelt dat er nu al een positief momentum is ontstaan.

Sainz reed in de afgelopen jaren voor het team van Ferrari in de Formule 1. Daar kon hij Charles Leclerc goed bijhouden, en won hij vorig jaar twee races. Toch moest hij vertrekken, want de Scuderia heeft Lewis Hamilton vastgelegd. Sainz koos voor een contract bij Williams, en op papier is dat een stap achteruit. De Spanjaard wil echter stappen gaan zetten, en hij doet er alles aan om Williams terug te helpen naar de top.

Succesverhaal

Williams-teambaas James Vowles is direct onder de indruk van Sainz. De Britse teambaas verklaarde dat tijdens de Autosport Awards tegenover Motorsport.com: "Hij geniet ervan. Je kon vanaf het moment dat hij in de auto stapte in Abu Dhabi zien dat zijn gedachten veranderden. Dit is waar hij wil zijn, dit is wat hij wil doen. Hij maakt deel uit van ons succesverhaal."

Briljante persoonlijkheid

Samen met Alexander Albon moet Sainz Williams terug gaan brengen naar de top. Vowles ziet nu al mooie dingen ontstaan: "Hij past zich perfect aan. Hij is een briljante persoonlijkheid die niet alleen ervaring als racewinnaar meeneemt, maar ook de wil en het verlangen om Williams succesvol te maken. Ik heb drie, vier uur met hem en Alex gezeten en gesproken over de plannen voor dit jaar, wat we veranderd hebben en waar we naartoe willen gaan."

Positief momentum

De komst van Sainz heeft een positieve invloed op Williams. Vowles durft zelfs te stellen dat er een positief momentum is ontstaan: "Zijn bijdragen, en die van Alex, zijn van doorslaggevend belang om het team vooruit te stuwen, omdat het nu op een detailniveau zit waarop je jaagt op milliseconden in plaats van grotere winst. In slechts een paar weken tijd is er al echt een positief momentum ontstaan van ideeën, concepten, hoe we kunnen veranderen en hoe we vooruit kunnen komen."