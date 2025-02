'Ferrari vloog specialist in om crash Hamilton te onderzoeken'

Lewis Hamilton heeft een drukke week achter de rug. Hij kwam in actie op het circuit van Barcelona tijdens een TPC-test van zijn nieuwe werkgever Ferrari. Op woensdag crashte hij, en Ferrari maakte zich zoveel zorgen over de schade dat ze naar verluidt zelfs een specialist hadden laten invliegen.

Hamilton is sinds begin dit jaar officieel Ferrari-coureur. Bij de Italiaanse renstal wordt hij zo goed mogelijk voorbereid op het aankomende seizoen. In zijn eerste week bij het team reed hij direct een test op het circuit van Fiorano, en afgelopen week reisde Ferrari af naar Barcelona voor een uitgebreide test. Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc maakten zoveel mogelijk meters in de SF-23 uit 2023.

Pijnlijke crash

Op woensdag ging het echter mis voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen crashte rond elf uur in de ochtend in de laatste sector van het Spaanse circuit. Hij was ongedeerd, maar het was onduidelijk hoe zwaar de crash was en wat de schade precies was. Uiteindelijk leek het wel mee te vallen, want op donderdag kon Ferrari gewoon weer de baan opkomen met Dino Beganovic en Antonio Giovinazzi.

Gespecialiseerde technicus ingevlogen

Na de crash maakte Ferrari zich echter wel veel zorgen, zo blijkt uit berichtgeving van de Italiaanse tak van Sky Sports. Bij de crash waren de ophanging en meerdere aerodynamische onderdelen zwaar beschadigd geraakt. Volgens de zender vloog Ferrari een gespecialiseerde technicus in om de schade te inspecteren. Hij werd vanuit Maranello direct naar Barcelona gebracht om de SF-23 te onderzoeken. Ferrari vreesde dat het chassis beschadigd was geraakt, wat ervoor had kunnen zorgen dat de wagen onveilig zou kunnen worden verklaard. Uiteindelijk bleek het alleen wel mee te vallen, en konden ze gewoon de testweek afmaken met Beganovic en Giovinazzi. Ferrari komt aankomende week weer de baan op voor een bandentest voor bandenleverancier Pirelli.