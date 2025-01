'Lewis Hamilton crasht met Ferrari in Barcelona'

Het team van Ferrari is deze week aanwezig op het circuit van Barcelona voor een TPC-test. Vanochtend kwam Lewis Hamilton in actie, maar dat lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan. Hamilton schijnt namelijk gecrasht te zijn, en zijn Ferrari is daarbij flink beschadigd geraakt.

Hamilton kwam vorige week voor het eerst in actie voor zijn nieuwe werkgever. Op het circuit van Fiorano werkte hij zijn eerste test af, waarna Ferrari afreisde naar Spanje. Op het circuit van Barcelona zijn ze gisteren begonnen aan hun driedaagse testweek. Hamilton en Charles Leclerc wisselden elkaar af, en vanochtend mocht Hamilton beginnen aan de tweede testdag.

Zware crash

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com ging dat mis, en crashte Hamilton aan het einde van de ochtend. Het medium meldt dat het vanochtend rond elf uur misging voor de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Hij zou in bocht elf de macht over het stuur zijn verloren en vloog daar de bandenstapels in. Volgens het Italiaanse medium kwamen de reddingswerkers direct de baan op, maar was Hamilton ongedeerd. Dat is goed nieuws voor Hamilton, maar het is minder goed nieuws voor het team van Ferrari dat de auto beschadigd is geraakt.

Oorzaak onduidelijk

De SF-23 uit 2023 raakte zwaar beschadigd bij de crash. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zouden onder meer de ophanging en meerdere aerodynamische onderdelen zwaar beschadigd zijn geraakt bij de crash. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, en de monteurs van Ferrari moeten aan de bak. Het is namelijk de bedoeling dat Charles Leclerc vanmiddag plaatsneemt in de wagen. De Monegask moet dus nog even wachten voordat hij in actie kan komen tijdens de test. Ferrari is ook morgen aanwezig op het circuit van Barcelona, en ze komen volgende week ook in actie tijdens een bandentest. Ook het team van McLaren komt dan weer de baan op.