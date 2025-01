Williams-racer scheldt Verstappen uit: "Verwend nest!"

Max Verstappen heeft zich niet populair gemaakt in de simracewereld. De Nederlander heeft voor een flinke woede-uitbarsting gezorgd bij een andere coureur. Williams-simracer Jaden Munoz schold Verstappen de huid vol na een tweetal incidenten in een race op iRacing.

Verstappen komt in zijn vrije tijd regelmatig in actie tijdens simraces. Samen met zijn vrienden van Team Redline verschijnt hij aan de start van de belangrijke races. Enkele weken geleden nam hij bijvoorbeeld deel aan de 24 uur van Daytona op iRacing. Ook deze week was hij weer te vinden op de digitale circuits, en daar racet hij op precies dezelfde manier als in de echte wereld. Hij laat weinig ruimte voor zijn concurrenten en hij gaat de strijd vol aan.

Dom

Williams iRacing Academy-simracer Jaden Munoz maakte daar kennis met de rijstijl van Verstappen. Munoz was live op Twitch toen het misging. In een duel met Munoz spinde Verstappen van de baan, wat voor een boze reactie zorgde bij de simracer van Williams: "Kijk hoe dom hij is! Hij zal nooit gaan veranderen, hij is zó dom!" Verstappen viel door dit incident terug, waarna hij Munoz even later in de race weer tegenkwam.

Verwend nest

Bij het tweede moment ging het weer fout. De twee racers raakten elkaar, en daardoor vloog Munoz van de baan. De simracer reageerde woedend, en zijn kijkers kregen te zien hoe hij Verstappen uitschold. Na het incident barstte Munoz in woede uit: "Ik wist het. Dit is waarom je alles in je leven hebt gekregen Max! Je bent echt een verwend nest! Zonder je vader was je niets, echt helemaal niets! Dan ben je gewoon een nobody! Hij is echt een fucking idioot!" Verstappen zal waarschijnlijk niet wakker liggen van deze woedende reactie. De Nederlander bereidt zich voor op het nieuwe seizoen, volgende maand vindt de wintertest in Bahrein plaats.