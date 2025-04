Waarom een sabbatical van Verstappen geen gekke gedachte zou zijn

Over Max Verstappen gingen in de afgelopen dagen de wildste geruchten rond. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, terwijl er ook werd geroepen dat hij er misschien wel een jaartje tussenuit kan gaan. Het lijkt als een bizarre bewering, maar een sabbatical is misschien geen slecht idee.

Het seizoen verloopt vooralsnog niet zoals Verstappen had gehoopt. 2025 moet het jaar worden van zijn vijfde wereldtitel, maar hij kan nog niet opboksen tegen de snellere McLarens. Op zijn zege in Japan na is het hem nog niet gelukt om de papajakleurige auto's te verslaan.

Na zijn teleurstellend verlopen race in Bahrein kwam Helmut Marko met een opvallend verhaal naar buiten. De Oostenrijkse teamadviseur kreeg de vraag of hij zich zorgen maakte over een vertrek van Verstappen. Marko antwoordde bevestigend, en dat ontketende een enorme geruchtenstroom. Verstappen werd vervolgens in verband gebracht met Aston Martin, McLaren, Mercedes en zelfs Alpine.

Sabbatical

Het vreemdste verhaal over de toekomst van Verstappen kwam aan het begin van het raceweekend in Saoedi-Arabië naar buiten. In een podcast van de BBC stelde een verslaggever dat hij had gehoord dat een sabbatical geen onrealistische mogelijkheid is. Verstappen zou dan in 2026 aan de zijlijn staan, om dan voor 2027 een team uit te kunnen kiezen.

Het verhaal ging al snel rond in de Britse media. De krant The Sun confronteerde Lando Norris met het verhaal. Gek genoeg reageerde Norris bloedserieus, en stelde hij dat je het nooit weet met Verstappen. Hij wees ook naar het feit dat Verstappen ook nog wil deelnemen aan andere klassen. De Nederlander heeft immers nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij dol is op GT-racen en dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Impact van nieuwe F1-regels

Het verhaal is nog steeds niet uit de lucht, en het begint zelfs serieuzer te worden. Een sabbatical van Verstappen klink vreemd, maar het zou misschien geen slecht idee zijn.

Volgend jaar gaan er immers nieuwe regels gelden in de Formule 1. Het zorgt ervoor dat niemand nog weet welke teams volgend jaar sterk zullen zijn. Alles kan veranderen en nieuwe namen betreden de sport. Verstappens huidige werkgever Red Bull gaat samen met Ford eigen krachtbronnen bouwen, en het is nog maar de vraag of dat een succes gaat zijn.

Waarom Verstappen een sabbatical zou overwegen

Als Verstappen besluit om er een jaartje tussenuit te gaan, dan kan hij de sport goed in de gaten houden. Vanaf de zijlijn kan hij kijken welk team er boven uitsteekt, en dat kan hem helpen bij het maken van een keuze. Als bijvoorbeeld Aston Martin sterk is, kan hij daar aankloppen. Zijn onderhandelingspositie is sterk, want als viervoudig wereldkampioen zullen er overal deuren opengaan.

Verstappen heeft er daarnaast nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van het moordende schema van de Formule 1. Hij brengt liever meer tijd door met vrienden en familie, en hij neemt liever plaats in zijn simulator dan in een stoel voor een interview met een sponsor. Daarnaast wordt Verstappen later dit jaar voor het eerst vader, en zou het niet vreemd zijn als hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin.

Wat brengt de toekomst?

Voorlopig blijft het echter toekomstmuziek. Als de prestaties van Red Bull blijven tegenvallen, zullen de verhalen blijven toenemen. Weet Red Bull de boel om te draaien, dan zullen de geruchten afnemen. Verstappen lijkt de enige te zijn die echt weet wat hij gaat doen, maar totdat er een definitieve knoop is doorgehakt zullen de verhalen blijven bestaan. Een sabbatical blijft daardoor een realistischer scenario dan een overstap naar bijvoorbeeld Alpine.