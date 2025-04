Red Bull-topman vindt Lawson niet goed genoeg

Liam Lawson heeft een bizarre start van het seizoen achter de rug. Na twee raceweekenden verloor hij zijn zitje bij Red Bull Racing, en werd hij teruggezet naar Racing Bulls. Volgens Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff was Lawson simpelweg niet goed genoeg.

Lawson werd eind vorig jaar met veel bombarie aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. In Australië en China wist Lawson niet te presteren, terwijl Red Bull in een soort crisissituatie verkeerde. Ze namen een ingrijpende beslissing, en Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls. Zijn plekje werd ingenomen door Yuki Tsunoda, die de omgekeerde weg bewandelde. Ze wilden Lawson beschermen, maar het was natuurlijk wel een pijnlijke situatie voor hem.

Prestaties waren niet goed genoeg

Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff geeft eerlijk toe dat het een lastige situatie was. De man van het Red Bull-concern legt zijn visie op deze zaak uit in een interview met Bild: "De Formule 1 is topsport, en de prestaties waren gewoon niet goed genoeg. Het zou verkeerd zijn geweest om Liam in de auto te houden. Met de toenemende druk zouden we hem dan geen dienst hebben bewezen."

Mintzlaff weet zelf ook wel dat het een keiharde klap was voor Lawson, die graag voor zijn plekje had willen vechten.

Lawson heeft zijn situatie geaccepteerd

De topman van Red Bull leefde mee met Lawson. Mintzlaff legt uit hoe de Nieuw-Zeelandse coureur zich op dit moment voelt over de situatie: "Uiteindelijk begreep hij ons en hij heeft deze keuze wel geaccepteerd. We zijn blij dat hij nu weer terug is bij Racing Bulls."

Lawson reed vorig jaar de laatste races van het seizoen voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull. Bij het Oostenrijkse merk zijn ze nu tevreden met Lawson, al is het hem nog niet gelukt om dit jaar WK-punten te scoren. Hij werd dan ook al een paar keer verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar.