Foutloze Jos Verstappen triomfeert in belangrijke Belgische rally

Jos Verstappen heeft een geweldig weekend achter de rug. De Nederlander kwam in actie tijdens de Rally van Wallonië. Na een goede eerste dag, ging het nog beter op dag twee. Samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul wist hij de rally op zijn naam te schrijven.

Verstappen senior neemt sinds een aantal jaren deel aan rally's in voornamelijk België. Afgelopen weekend nam hij deel aan de Rally van Wallonië, die deel uitmaakt van het Belgian Rally Championship. Na de zaterdag lag Jos tweede in het klassement, en leek de zege te gaan naar Cédric Cherain in zijn Porsche 992 Rally GT. Hij liep echter tegen elektronische problemen aan, waardoor de zege ging naar voormalig Formule 1-coureur Verstappen.

Problemen bij de concurrentie

Op zaterdag werden er elf proeven verreden, en op zondag volgden er nog negen. Er werden drie verschillende proeven driemaal afgewerkt, en voor Verstappen leek het een tweede plek te worden in de rally. Maar terwijl Cherain tegen problemen aanliep met zijn Porsche, ging Verstappen met zijn Skoda Fabia RS Rally2 rustig verder. Hij pakte zijn derde BRC-zege van het jaar.

Jos Verstappen voelt zich sterk

Na afloop reageerde Verstappen enthousiast bij Verstappen.com: "Het was een hele mooie rally, want we moesten elke stage er vol tegenaan gaan en pushen om alles eruit te halen. Op de rechte stukken leggen we het namelijk af tegen Cherain. Het was jammer voor hen dat ze pech hadden en stilvielen."

Bij de vader van Max Verstappen liep alles echter op rolletjes: "Bij ons ging alles helemaal perfect. We zijn zeer tevreden met de progressie die we boeken, de notes en onze gravel crew. Iedereen is echt perfect op elkaar ingespeeld. Ik ben erg tevreden met dit resultaat."

Verstappen en zijn co-piloot Renaud Jamoul wonnen uiteindelijk met ruim een minuut voorsprong op Adrian Fernemont. Hun rivaal Cherain werd als vijfde geklasseerd.