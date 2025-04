Herbert hekelt 'respectloos' en 'onprofessioneel' gedrag Verstappen

De tijdstraf van Max Verstappen in Saoedi-Arabië blijft de gemoederen bezighouden. Ook oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert heeft er een mening over. Hij vindt de straf terecht, en hij ergert zich aan het 'onprofessionele' en 'respectloze' bedrag van Verstappen en Red Bull.

Verstappen kreeg afgelopen weekend in Jeddah een tijdstraf van vijf seconden voor een moment met Oscar Piastri in de eerste ronde van de race. In de eerste bocht probeerde hij Piastri in te halen, maar daarbij ging hij buiten de baan. De stewards vonden dat hij te ver was gegaan, en ze gaven hem de tijdstraf. Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren hier niet blij mee.

Johnny Herberts kritiek op Verstappen

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert ergerde zich aan Verstappen. Herbert is zeer kritisch in een column voor Beste Online Casino Nederland: "Ik zag dat Verstappen op het podium zijn champagne opdronk en daarbij niet echt de prestaties van Piastri en Charles Leclerc eerde. Dat komt op mij van een viervoudig wereldkampioen over als onprofessioneel en respectloos. Soms moet je gewoon genadig zijn als je hebt verloren."

Reactie van Horner zet kwaad bloed

Herbert, die begin dit jaar werd weggestuurd als steward, is van mening dat de straf meer dan terecht is: "Ik kan er ook niet bij hoe mensen oordelen dat die straf oneerlijk zou zijn. Dat zijn mensen die waarschijnlijk nog nooit in een raceauto hebben gezeten, laat staan in een auto uit de Formule 1. Die begrijpen er gewoon helemaal niets van, en in dit geval schaar ik Christian Horner daar ook onder."

Red Bull-teambaas Horner vond de straf zeer onterecht en hij had bewijs verzameld om zijn punt te maken. Herbert vindt dat te ver gaan: "Ik snap best dat hij de teambaas is en dat hij eerst de belangen van Red Bull moet behartigen. Maar soms moet je ook toe kunnen geven dat je verkeerd zit en de plek teruggeven. De meeste coureurs hebben wel door in welke situaties dat van hen wordt verwacht."