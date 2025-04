Piastri bedreigt Verstappen: de grootste uitdaging tot nu toe?

Oscar Piastri is ijzersterk aan het huidige seizoen begonnen. Hij wist drie van de eerste vijf races te winnen, en hij voert het wereldkampioenschap aan. Piastri lijkt de titelfavoriet te zijn, terwijl Max Verstappen graag zijn titel wil prolongeren. Uit de cijfers blijkt dat Verstappen het zeer zwaar kan gaan krijgen met Piastri.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Nederlander heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, maar zit de McLarens nog wel op de hielen. Waar Lando Norris begin dit seizoen de sterkste coureur leek te zijn, lijkt het kwartje nu de kant van Piastri op te vallen. De koele Australiër won in China, Bahrein en Saoedi-Arabië, en hij presteert zeer consistent. Als Verstappen voor de titel wil gaan, zal hij Piastri moeten verslaan.

Verstappen enorm consistent

Verstappen staat namelijk bekend om zijn consistente prestaties. Hij maakt vrijwel nooit fouten, en hij scoort vrijwel elk raceweekend WK-punten. Wie een blik werpt op de statistieken, ziet dat Verstappen sinds de Japanse Grand Prix in 2024 elke race punten heeft gescoord. Hierdoor staat hij op een reeks van 26 puntenscores op rij. Vrijwel geen enkele coureur komt bij hem in de buurt, behalve Piastri.

De sterke reeks van Piastri

Piastri staat nu op een score van 23 races op rij met punten. Hij begon zijn reeks in Imola vorig jaar, en sindsdien heeft hij de top tien niet meer verlaten in een Grand Prix. Het laat zien dat hij zeer consistent presteert, en voor Verstappen is dit geen geruststellende statistiek. Piastri maakt amper foutjes, en scoort dus eigenlijk ook altijd punten. Het laat zien dat Piastri eigenlijk de grote titelfavoriet is.

Norris doet het overigens ook niet slecht. De Britse coureur heeft al achttien races op rij punten gescoord. Het is zeker geen slechte reeks, maar zijn twee belangrijkste rivalen presteren veel consistenter.