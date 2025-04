Andrea Kimi Antonelli heeft nu vijf volledige Grand Prix gereden en alles gefinisht. De jonge Italiaan heeft nog niets kapotgereden. Dat deed hij wel in Monza; de rookie reed daar zijn W15 in de muur. Antonelli weet tot nu toe te imponeren met zijn debuutseizoen.

De Italiaan heeft al goede punten gefinisht, waaronder een keer als vierde en drie keer als zesde. Toto Wolff is dan ook meer dan blij met de coureur uit Italië. We mogen zeggen dat de Oostenrijker in zijn nopjes is met de rookie.

Geen kamikaze-acties

"Ik denk dat dit een goed moment is om de eerste zes races – of eigenlijk vijf – samen te vatten en te kijken waar Antonelli staat", reageerde Toto Wolff na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. "Ik ben heel tevreden; de ontwikkeling gaat de goede kant op. Er zijn bovendien geen kamikazeacties geweest", grapte hij. Een van de sterke punten van de jonge Italiaan is zijn kalmte.

Tijdens de openingsrace van Melbourne vielen veel rookies uit, maar Antonelli wist zich staande te houden en eindigde bovenaan de punten als resultaat. Ook op het krappe Jeddah Corniche Circuit wist de Italiaan zijn hoofd koel te houden en zijn auto goed in de punten te houden.

Leert ontzettend snel

"Antonelli heeft gedurende de weekenden constant bijgeleerd", vervolgde Wolff. "Het is nog het meest interessant dat hij aan het einde van het weekend altijd het snelst is. Dat bewijst dat hij echt grip krijgt op de auto en weet hoe hij met de banden moet omgaan." Antonelli heeft al eerder bewezen heel snel te kunnen leren. De Italiaan heeft de Formule 3 overgeslagen om gelijk in de Formule 2 aan de slag te gaan.

Na een seizoen in de Formule 2 rijdt de Italiaan voor Mercedes in de Formule 1, en hij laat zien waarom hij dat mag op die leeftijd. Momenteel staat de rookie met 38 punten op de zesde plaats van het kampioenschap. "Antonelli ligt 100 procent op schema", voegde Wolff eraan toe. "Nu moeten we kijken hoe het zich ontwikkelt zodra het Europese seizoen begint. Natuurlijk gaan we eerst nog naar Miami, maar daarna zullen we een duidelijker beeld krijgen. In een vertrouwde omgeving, op circuits die hij kent, zullen we zien hoe hij zich verder ontwikkelt", eindigt de teambaas.