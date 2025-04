Teambaas gelooft in Verstappen: "Hij wint zelfs in een tractor!"

Max Verstappen zorgt momenteel weer voor headlines in de Formule 1. Zijn team Red Bull is niet langer oppermachtig, maar de Nederlander weet er nog wel alles uit te halen. Zijn voormalig teambaas Franz Tost denkt dat Verstappen zelfs in een tractor nog kan winnen.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Het is echter nog lang niet zeker of hem dit gaat lukken, want het team van McLaren is momenteel veel sterker. Verstappen moet alles op alles stellen om voor de zeges te kunnen vechten. In Japan lukte dit hem, terwijl hij vorig weekend in Saoedi-Arabië als tweede over de streep kwam. Hij voelt zich echter nog niet heel sterk in de RB21.

Verstappen kan met alles winnen

Verstappen wordt nog altijd gezien als een topcoureur, maar wel eentje waarbij de auto op hem is afgesteld. Volgens voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost zegt dit niets. In een interview met F1-Insider krijgt hij de vraag of Verstappen ook kan domineren in een compleet andere auto: "Max zou zelfs winnen met een tractor! Vorig jaar reed hij bijvoorbeeld een test in een Ferrari GT-wagen. Toen was hij direct twee seconden sneller dan de rest!"

Tost, die vroeger de teambaas was van Verstappen, stelt dat de Nederlander simpelweg enorm veel kwaliteiten heeft: "Max heeft gevoel voor snelheid, echt een ongelooflijk inzicht. Hij heeft de auto altijd geweldig onder controle, een geweldig gevoel met elke auto, ongeacht welke. Hij zou dus direct met elke auto in de Formule 1 uit de voeten kunnen komen. Uiteraard stemt hij de auto daarna nog verder af op zijn eigen rijstijl."

De kracht van Verstappen

Er wordt regelmatig gesteld dat Verstappens talenten al genoeg zijn voor drie tienden. Als Tost wordt gevraagd hoeveel dit zou kosten puur qua ontwikkeling, is hij duidelijk: "Normaal gesproken zou je dat niet met een update kunnen bereiken. Behalve als je een wondermiddel vindt. Normaal gesproken duurt het heel lang om je auto 0,3 seconden per ronde sneller te maken. Omgerekend over een jaar kost dat je minstens tien miljoen."