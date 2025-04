Hoe Lella Lombardi vijftig jaar geleden Formule 1-geschiedenis schreef

Het is vandaag een historische dag in de Formule 1. Precies vijftig jaar geleden scoorde een vrouwelijke coureur een WK-punt in de koningsklasse. Lella Lombardi schreef geschiedenis, maar een halve eeuw later is er nog geen opvolgster opgestaan.

Vijftig jaar geleden werd op het circuit van Montjuïc in Barcelona de Spaanse Grand Prix verreden. Het was een bewogen weekend met een zwart randje. Na een crash van Rolf Stommelen waarbij vier doden vielen, werd de race vroegtijdig afgevlagd. Er werden halve punten uitgedeeld, en de zege ging naar McLaren-coureur Jochen Mass.

Het leek een tragische dag te zijn, maar wie een blik werpt op de uitslag, ziet dat het ook een historische dag was. Lella Lombardi werd in haar March als zesde geklasseerd, en daarmee scoorde ze een half puntje. Geschiedenis was geschreven, maar veel mensen zijn het alweer vergeten.

Slagersfamilie

Maria Grazia Lombardi werd op 26 maart 1941 geboren in het Italiaanse dorpje Frugarolo. Als dochter van de slager mocht ze in het busje van het familiebedrijf rondrijden. Het rijden in auto's was haar grote liefde. Het ging niet om simpel rijden, maar hard rijden. Ze was besmet met het racevirus, iets wat haar vader eerst maar een beetje vreemd vond.

Eerste successen

Na een korte stint in de karts maakte Lombardi in 1965 de overstap naar de Formule Monza. In 1968 werd ze tweede, en had haar trotse vader inmiddels door waarom ze als een blok was gevallen voor deze sport. Lombardi ging door met het boeken van goede resultaten, en langzaam maar zeker kwam het heilige der heiligen in beeld: de Formule 1.

In 1974 reed ze voor het team van ShellSPORT Luxembourg in het F5000-kampioenschap. Dat jaar probeerde ze zich met een Brabham te kwalificeren voor de Britse Grand Prix, maar dit mislukte. Toch gaf ze haar droom niet op, en in 1975 vond ze een plekje op de grid.

De Koningsklasse

Ze ontmoette graaf Vittorio Zanon en met zijn steun tekende ze een deal bij het team van March. In Zuid-Afrika wist ze zich voor het eerst te kwalificeren. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke coureur sinds Maria Teresa de Filippis in 1958 die deelnam aan een officiële Formule 1-race. Ze wist de finish niet te bereiken, maar in Spanje zag alles er anders uit.

Lombardi kwalificeerde zich weer voor de race, maakte geen fouten, en werd na de crash van Stommelen dus als zesde geklasseerd. Precies vijftig jaar geleden mocht ze dus hij eerste halve puntje bijschrijven. In de races daarna presteerde ze zeker niet slecht, maar een punt zat er niet meer in.

In 1976 verscheen ze weer aan de start voor het team van March, maar werd ze uiteindelijk vervangen door Ronnie Peterson. Na een korte periode bij het team van RAM verliet ze de koningsklasse, maar de autosport keerde ze zeker niet de rug toe.

Successen in grote races

Lombardi richtte zich op de enduranceracerij, en daar was ze zeker niet onsuccesvol. Ze won de zes uur van Pergusa en de zes uur van Vallelunga. Daarnaast nam ze ook deel aan de 24 uur van Le Mans, en reed ze zelfs nog een race in de NASCAR.

Eind jaren '80 hing ze haar helm definitief aan de wilgen. Ze richtte haar eigen raceteam op, en overleed op 3 maart 1992 aan de gevolgen van borstkanker.

Toekomst

Vijftig jaar na haar historische prestatie in Barcelona, wacht de Formule 1 nog altijd op een opvolger. De sport doet er alles aan om vrouwelijke coureurs een kans te geven. Met de F1 Academy proberen ze vrouwelijke talenten letterlijk onder de ogen van het grote publiek te brengen. Het grote doel is om een opvolger van Lombardi te vinden, maar vooralsnog is dit nog niet gelukt.