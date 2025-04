Marko looft Hadjar en ziet potentie in Lawson bij Racing Bulls

De triple header is voorbij en dat betekent dat Lawson alweer drie races een Racing Bulls-coureur is. In een recente column heeft Helmut Marko laten weten wat hij vindt van Liam Lawson nu hij terug is gezet, maar ook hoe hij het doet ten opzichte van zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar.

Het seizoen begon moeizaam voor Liam Lawson. Twee keer viel hij al af in Q1 en ook in de race wist hij zich niet te bewijzen. Het resulteerde in een degradatie naar zusterteam Racing Bulls en hij werd omgewisseld met Yuki Tsunoda.

Tsunoda meer ervaring

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was de belangrijkste reden van de ruil dat Yuki Tsunoda meer ervaring had dan Lawson en dus Verstappen kon helpen met het verbeteren van de auto. Tsunoda zit nu alweer in zijn vijfde Formule 1-seizoen. Hoewel de ruil nog niet perfect is gelopen, Lawson heeft nog steeds geen punten en Tsunoda heeft nog maar twee punten binnengehaald voor Red Bull, laten beide coureurs wel weten dat ze meer vertrouwen krijgen.

In een Speedweek-column van Marko schrijft hij: "De terugkerende coureur Liam Lawson doet het goed. In Jeddah was hij een tikje sneller dan Isack Hadjar, en in de race waren ze min of meer op gelijke hoogte. De Nieuw-Zeelander heeft zich gevestigd." De Oostenrijker is niet alleen onder de indruk van Lawson, maar schrijft nog positiever over Hadjar: "Naar mijn mening is Hadjar de onthulling van deze eerste fase van het wereldkampioenschap."

Australië als enige minpunt

"De jonge Parijzenaar kende de meeste circuits niet, maar was altijd snel vanaf het begin en maakte weinig fouten, afgezien van de fout in Australië. Isack bereikt in de races waar veel nieuwkomers in de Formule 1 moeite mee hebben. Hij zet constant goede rondetijden neer terwijl hij zijn banden heel goed managet. Hij doet dit alles relatief rustig."

De rookie krijgt dus erg veel lof van Marko. Dit komt ook omdat het grootste zwakke punt van Hadjar nauwelijks te zien is in de koningsklasse. Hadjar haalde vorig jaar nog weleens uit naar mensen als het niet naar zijn zin was.