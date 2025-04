Aston Martin last crisisgesprekken in na mislukte seizoenstart

Het team van Aston Martin verkeert momenteel in crisissferen. De Britse renstal zit muurvast in het middenveld, en superster Fernando Alonso is nog altijd puntloos. Teambaas Andy Cowell kondigt nu belangrijke interne gesprekken aan, maar hij vreest nog niet voor grotere problemen.

Op puntenfinishes van Lance Stroll in Australië en China na, heeft Aston Martin zich nog niet kunnen mengen in de strijd om de topprestaties. De Britse renstal is enorm ambitieus, maar kan vooralsnog niet meekomen met de topteams. Adrian Newey focust zich voorlopig vooral op de auto voor 2026, en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft het enorm zwaar. Ook in Saoedi-Arabië wist de Spanjaard geen enkel WK-puntje te scoren.

Vergaderen

Het is overduidelijk crisis bij het team, en dat geeft teambaas Andy Cowell ook wel een beetje toe bij Motorsport.com: "We gaan samen om tafel om na te denken over wat we hebben geleerd tijdens de triple header en wat we vanaf nu moeten doen."

Zit er meer in de auto?

Cowell ziet dat er nog genoeg mogelijk is: "Denk ik dat wij meer uit de auto kunnen halen? Ja, dat denk ik. De afgelopen races hadden we het op veel gebieden beter kunnen doen en we hadden ook meer uit de auto kunnen halen. Zit er genoeg in onze auto om races te winnen? Nee, maar kunnen we voor meer gaan? Ja, dat is zo. We leren nog veel over deze auto en over de nieuwe faciliteiten die we in de fabriek hebben. En dat doen we ook over hoe we nu verder naar voren kunnen gaan pushen."

Ontwikkelingen

Aston Martin liet in de afgelopen jaren zien dat ze qua ontwikkelingen achterlopen. Het is de hoop dat dit deze keer niet gaat gebeuren. Cowell: "Als je naar de nabeschouwing van vorig jaar kijkt, dan zie je dat we moeite hadden met het toevoegen van performance op de auto. We pushen nu de andere kant op, maar om dat om te zetten in pace voor Lance en Fernando is een uitdaging."