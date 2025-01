'Formule 1-team heeft astronomisch bedrag over voor Verstappen'

Aston Martin zou volgens het Britse Mail Sport een astronomisch bedrag over hebben voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Het team uit Silverstone zou de Nederlandse rijder voor een bedrag van 1 miljard pond weg willen kapen bij Red Bull Racing.

Red Bull Racing is de afgelopen jaren het dominante team in de Formule 1 geweest. De renstal uit Milton Keynes wist in 2022 en 2023 - tijdens die twee jaar werkte het Formule 1-circus in totaal 44 Grands Prix af - 38 races te winnen, wat niet alleen twee constructeurstitels, maar ook twee rijderskampioenschappen met Max Verstappen opleverde.

In 2024 leek deze Red Bull-dominantie een vervolg te krijgen. Het Oostenrijkse team wist zeven van de eerste tien Grands Prix te winnen en ging in beide kampioenschappen aan de leiding, maar na de GP van Spanje kwam de klad erin. De formatie uit Milton Keynes begon onwijs te worstelen met de RB20 en wist uiteindelijk tien races op een rij niet te winnen.

Verstappen wil contract bij Red Bull uitdienen

Bovendien rommelde het erg binnen Red Bull door het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Red Bull-teambaas Christian Horner en het vertrek van een aantal belangrijke mensen, zoals topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley.

Dit waren allemaal factoren die Verstappen naar de Red Bull-uitgang leken te duwen. De Nederlander werd zodoende in verband gebracht met Mercedes, maar ook met Aston Martin, het team waar Newey vanaf 3 maart aan de slag zal gaan. Verstappen gaf aan zijn contract bij Red Bull uit te willen dienen en stelde dat hij totaal niet had negdacht over een overstap naar de formatie uit Silverstone.

1 miljard pond

Volgens Mail Sport, de sportafdeling van The Daily Mail, zou Aston Martin op de achtergrond bezig zijn om Verstappen naar Silverstone te halen. Jefferson Slack, de marketingdirecteur en commercieel directeur van het Britse team, zou potentiële sponsoren proberen te lokken door de zeggen dat de viervoudig wereldkampioen naar Aston Martin zal komen voor een deal ter waarde van 1 miljard pond, wat één van de grootste deals in de geschiedenis van de Formule 1 zou zijn. Mail Sport beweert dat deal ook zou betekenen dat Verstappen vrijwel zeker aandelen in Aston Martin zal krijgen.

Aston Martin ontkent geruchten

Mail Sport heeft het team van Lawrence Stroll ook gevraagd om een reactie. Een woordvoerde ontkende tegenover het Britse medium 'stevig' dat Slack toenadering had gezocht op basis van de mogelijkheid dat Verstappen zich bij hen zou aansluiten. Bovendien onderstreepte de woordvoerder van het team uit Silverstone dat zowel Lance Stroll als Fernando Alonso een contract hebben voor de komende twee seizoenen.