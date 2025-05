Max Verstappen tempert de verwachtingen en ziet McLaren als favoriet

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de pole position op jacht naar een goed resultaat in Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur is de topfavoriet voor de zege, maar daar denkt hij zelf anders over. Hij verwacht namelijk dat McLaren zeer sterk zal zijn.

Verstappen reed een sterke kwalificatie in Miami. Op het uitdagende circuit rondom het Hard Rock Stadium reed de regerend wereldkampioen een magisch rondje, en was hij nipt sneller dan Lando Norris. De Britse McLaren-coureur had even daarvoor de sprintrace op zijn naam geschreven. In die korte race liet McLaren zien dat ze een sterke racepace hebben, en dat zorgt voor de nodige vraagtekens bij de concurrentie met het oog op de race.

McLaren waarschijnlijk sterker

Het kan flink gaan regenen in Miami, maar Verstappen ziet dat niet als een voordeel. Bij Motorsport.com legt hij dat uit: "Nou, wat ik in de regen op zaterdag zag was niet heel strak... Toen was McLaren ook sterker. Ik denk dat ze in het algemeen gewoon wat beter zijn, dus dan wordt het altijd een lastige wedstrijd. Maar we staan er nu in ieder geval voor en hopelijk kunnen we het hen in de race op zondag moeilijk maken."

Updates helpen Verstappen

Het lijkt in Miami wel wat beter te gaan met de Red Bulls. Wat ook meespeelt, is dat Verstappen dit weekend rondrijdt met een gloednieuwe vloer. Het helpt hem een beetje, zo legt Verstappen uit: "Het is in ieder geval niet negatief. Op dit circuit is het heel erg lastig om er echt iets van te vinden, omdat alles hier heel raar aanvoelt. Bijvoorbeeld qua grip en in de bochten is het ook raar. Ik denk dat we meer te weten komen als we richting Imola gaan."

Het is de verwachting dat Red Bull dan ook meer updates gaat introduceren.