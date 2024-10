Verstappen wil contract uitdienen bij Red Bull

Max Verstappen heeft aangegeven dat hij zijn langlopende contract bij Red Bull Racing wil uitdienen. De Nederlander werd meermaals in verband gebracht met een overstap naar een ander team, maar drukt deze geruchten nu de kop in.

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft de laatste drie jaar de wereldtitel in de Formule 1 gewonnen en lijkt dit jaar op weg te zijn naar zijn vierde kampioenschap, al gaat dat niet zo gemakkelijk als de afgelopen twee seizoenen. Verstappen won aan het begin van 2024 nog zeven van de eerste tien Grands Prix, maar wist daarna door enkele problemen met zijn RB20 geen race meer te winnen.

Bovendien rommelde het erg binnen Red Bull door het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Red Bull-teambaas Christian Horner en het vertrek van belangrijke mensen als Adrian Newey en Jonathan Wheatley, wat allemaal factoren waren die Verstappen naar de Red Bull-uitgang leken te duwen.

"Dat is duidelijk mijn voornemen"

Verstappen heeft tegenover het Franse persbureau ATF nu aangegeven dat hij Red Bull helemaal niet wil verlaten. De Nederlander wil zijn contract tot en met 2028 lopende contract namelijk uitdienen bij Red Bull: "Dat is duidelijk mijn voornemen", vertelde de kampioenschapsleider, die meermaals in verband werd gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Hij heeft naar eigen zeggen nooit contact gehad met een ander team.

"Voor mij is de situatie nooit veranderd sinds ik mijn contract tekende bij Red Bull", stelt de drievoudig wereldkampioen. "Het is waar dat we dit jaar moeilijke momenten hebben gekend, maar ik ben steeds gefocust geweest op het vinden van verbeteringen in de prestaties van de auto. Ik ben bij Red Bull en wil goed presteren. We willen samen terug naar de top en willen weer races winnen, wat al een tijdje niet het geval is."