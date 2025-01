Op deze datum begint Newey bij Aston Martin

Adrian Newey begint dit jaar aan zijn nieuwe job bij Aston Martin. De legendarische ontwerper gaat bij de Britse renstal op jacht naar nieuwe successen. Aston Martin moet nog eventjes wachten voordat ze kunnen profiteren van Newey's expertises, want het lijkt erop dat hij pas op 3 maart gaat beginnen.

Newey maakte vorig jaar bekend dat hij ging vertrekken bij Red Bull. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull, en hij stelde dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Bij Red Bull hield Newey zich vanaf het moment van de aankondiging alleen nog maar bezig met de hypercar. Zijn focus lag niet meer bij de Formule 1, waardoor hij bij een overstap naar een ander team niet zolang op gardening leave hoefde te gaan.

Eerste kwartaal

Na maanden vol speculatie werd vorig jaar bekend dat Newey gaat werken voor Aston Martin. Met veel bombarie werd Newey binnengehaald door Aston Martin, maar officieel gezien was hij nog een werknemer van Red Bull. De Oostenrijkse renstal kondigde aan dat hij het team ging verlaten in het eerste kwartaal van 2025, maar een exacte datum was onbekend. Al snel werd duidelijk dat het waarschijnlijk om de maand maart ging, maar wanneer hij ging beginnen was onduidelijk.

Belangrijke periode

Volgens PlanetF1 is er aan die onduidelijkheid nu een einde gekomen. Het medium meldt dat Newey op 3 maart aan de slag gaat bij Aston Martin. Dat is zo'n anderhalve week voor de start van het seizoen. Op 16 maart staat immers de Australische Grand Prix op het programma. Met Newey aan boord kan Aston Martin zich vanaf 3 maart wel volledig gaan focussen op de komende periode. Dit jaar wordt belangrijk, maar volgend jaar ook. In 2026 gaan er immers nieuwe technische reglementen gelden in de sport, en gaat Aston Martin rijden met fabrieksmotoren van Honda.