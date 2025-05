Jos Verstappen sneert naar de FIA: "Met die idiote regels!"

Max Verstappen speelde in de afgelopen weken een hoofdrol in de Formule 1-wereld. Dat kwam mede door meerdere incidenten waarvoor hij straffen kreeg. In Jeddah besloot hij te zwijgen, en dat snapt zijn vader Jos wel. Hij haalt uit naar de FIA vanwege hun 'idiote' regels.

Max Verstappen kreeg in Jeddah een tijdstraf voor een opvallend incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de wedstrijd. Dit weekend was het weer raak, toen hij in de sprint werd bestraft voor een incident in de pits. Dat laatstgenoemde moment zorgde voor weinig ophef, maar in Jeddah was het een ander verhaal. Een boze Verstappen besloot daar te zwijgen.

Idiote regels

Zijn vader Jos is het daar volledig mee eens. Hij is fel in gesprek met RaceXpress: "Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Hoe Max er dan in stond, om dan maar beter niks te zeggen... Zeker met die idiote regel van de FIA. Ze luisteren toch niet en je kan er ook niet van winnen. Dan kan je beter helemaal niks zeggen."

Jos Verstappen doelt om de regels omtrent wangedrag, waarbij coureurs voor het gebruik van een scheldwoord al een fikse boete of een voorwaardelijke schorsing voor kunnen krijgen.

Red Bull

Verder vond Verstappen Senior het een lastige straf, hij gaat daarna direct door met zijn mening over Red Bull: "Ik denk niet dat er veel verschil tussen Oscar Piastri en Max zat. Dat is wel positief voor Red Bull. Ze zijn denk ik op de goede weg. Dat is altijd afwachten. De auto is zeker niet de makkelijkste, dus laten we maar eventjes kijken wat er in de volgende race gebeurt."

"Het is heel moeilijk om daar een inschatting van te maken. Het hangt er bijvoorbeeld ook vanaf of er nog updates aankomen. Zo is het natuurlijk wel spannend, je weet op voorhand niet wat er gaat gebeuren. Dat is wel goed voor de Formule 1."