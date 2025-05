De kans is zeer groot dat de Grand Prix van Miami straks wordt verreden onder natte omstandigheden. Ongeveer 2,5 uur voor de start van de race komt het namelijk met bakken uit de hemel, de omstandigheden zijn zeer slecht.

De sprintrace op zaterdag in Miami werd verreden onder natte omstandigheden. Het was gisteren zelfs zo nat, dat de wedstrijd werd stilgelegd. Het lijkt erop dat er vandaag soortgelijke omstandigheden zullen zijn, want op dit moment is het kletsnat in de stad in de staat Florida. Tijdens de race van de F1 Academy was het zo nat, dat de coureurs zelfs van de baan schoten achter de Safety Car.

Regen komt met bakken uit de hemel

De race van de F1 Academy ging van start in zeer natte omstandigheden. Aangezien er zeer veel water lag, was het niet mogelijk om te gaan racen. Er werden rondjes achter de Safety Car gereden, maar het bleef met bakken uit de hemel komen. Als het weer zo blijft, dan is de kans zeer groot dat de Grand Prix een soort waterballet gaat worden. Als het weer zo blijft, dan is het nog maar zeer de vraag of er wel kan worden gestart.

Grand Prix in gevaar?

Het weer in Miami kan zeer snel veranderen, waardoor het kan zijn dat het weer droog is tijdens de Grand Prix van de koningsklasse. Maar volgens de weermodellen kan het zelfs gaan onweren rond de tijd dat de race van start zal gaan. De race in de Formule 1 gaat om 22:00 Nederlandse tijd van start, al kan dit in de komende uren nog gaan veranderen. De kans is aanwezig dat er nog meer gaat veranderen. De race in de F1 Academy is op dit moment stilgelegd, het is geen goed vooruitzicht voor de Formule 1.

De FIA zal er waarschijnlijk alles aan gaan doen om de Grand Prix af te werken, een scenario als in België in 2021 willen ze voorkomen. De race van de F1 Academy gaat in ieder geval niet door.