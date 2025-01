Williams-teambaas reageert op vertrek Colapinto

Franco Colapinto verlaat het team van Williams per direct en gaat als test- en reservecoureur aan de slag bij Alpine. Williams-teambaas James Vowles is blij voor de Argentijn en stelt dat de kans op een F1-zitje bij Alpine simpelweg groter is dan bij Williams.

Franco Colapinto trad in 2023 toe tot de Williams Driver Academy en mocht aan het einde van datzelfde jaar tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi in actie komen voor de formatie uit Grove. Zijn officiële debuut in de Formule 1 kwam in 2024. Colapinto mocht op 5 juli voor Williams in actie komen tijdens de eerste vrije training op Silverstone, waar hij het stuurtje van Logan Sargeant overnam.

Geen plek bij Williams

Later dat jaar mocht Colapinto een tikkeltje onverwachts zelfs definitief het stoeltje van de Amerikaan overnemen, nadat Sargeant in Zandvoort voor de zoveelste keer in 2024 was gecrasht. Colapinto maakte ondanks enkele harde klappers veel indruk en scoorde WK-punten in Bakoe en Austin. Zijn teambaas, James Vowles, stelde dat zijn Argentijnse pupil een permanente plek op de grid verdiende, maar hij moest dan wel op zoek naar een zitje bij een ander team.

Williams had Alexander Albon en Carlos Sainz al onder contract staan voor 2025, waardoor het maximaal haalbare een rol als reservecoureur was bij dat team. Williams stond ook open om de Argentijnse coureur aan een plekje op de grid te helpen bij een andere renstal, maar dit lukte helaas voor Colapinto niet.

Per directe overstap naar Alpine

Toch zal hij Williams nu gaan verlaten. Colapinto werd de afgelopen dagen steeds meer in verband gebracht met een overstap naar Alpine, en deze werd door Alpine gisteren wereldkundig gemaakt. De man uit Pilar vertrekt per direct bij de renstal uit Grove en heeft een meerjarig contract getekend bij Alpine. Bij het Franse team wordt hij test- en reservecoureur, en zal hij enkele TPC-tests en simulatorwerk gaan uitvoeren. Mogelijk kan hij bij dat team ook snel aan een zitje komen, want naar verluidt zou Jack Doohan slechts een contract voor vier of races hebben bij Alpine. Bij slechte prestaties van de Australiër zou Colapinto zijn zitje over kunnen nemen.

Steun

Williams-teambaas James Vowles heeft inmiddels gereageerd op de overstap. Hij is erg blij voor Colapinto. "We zijn blij dat we een overeenkomst hebben bereikt met Alpine, waardoor Franco zich bij het team aansluit vanaf 2025", zo begint de Brit in het persbericht van Williams. "In negen memorabele races met Williams heeft hij duidelijk laten zien dat hij een plek in de Formule 1 verdient en we hebben altijd gezegd dat we hem zouden steunen om die te bemachtigen."

"Dit biedt Franco de beste kans om in '25 of '26 een zitje veilig te stellen"

Vowles snapt het vertrek van Colapinto volledig. Volgens de Brit is de kans op een zitje bij Alpine simpelweg groter dan bij Williams. "Williams beschikt met Alexander Albon en Carlos Sainz over één van de beste rijdersduo's op de grid voor 2025 en daarna. Wij geloven dan ook dat deze overeenkomst met Alpine de beste kans was voor Franco om in 2025 of 2026 een zitje veilig te stellen."

"De Williams Racing Driver Academy heeft als doel om de F1-sterren van de toekomst te ontdekken en op te leiden. Dat is precies wat ze in het geval van Franco hebben gedaan", vervolgt de Williams-teambaas. "Bovendien bouwt de Academy voort op onze lange traditie om getalenteerde, jonge coureurs een kans te geven op het hoogste niveau van de autosport. We zijn er trots op dat we Argentinië weer op de Formule 1-grid hebben gezet. We willen Franco bedanken voor alles wat hij het team heeft gebracht en kijken uit naar toekomstige gevechten op het circuit."