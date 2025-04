Chaos op komst: regen bedreigt Grand Prix van Miami

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Miami. De race kan een groot spektakelstuk worden in het snikhete Florida. De coureurs en de teams zullen zich focussen op de sessies, terwijl een mogelijke regenbui voor chaos kan zorgen.

In Miami is het vrijwel altijd bloedheet. Dat betekent dat het weer een extra uitdaging zal gaan vormen voor de coureurs, en dan moet men ook nog goed naar de weerradars kijken. In Miami kan het soms heel hard gaan regenen, al is dit in de voorgaande edities van de Grand Prix nog niet voorgevallen. Dit jaar kan alles anders zijn.

Tropische omstandigheden

Op de vrijdag worden de eerste vrije training en de sprint kwalificatie verreden in Miami. Het wordt op deze dag ongeveer 27 graden Celsius, en er is volgens de huidige weermodellen is er een kleine kans op neerslag. Daarnaast zal de luchtvochtigheid hoog zijn, waardoor de coureurs te kragen krijgen met tropische omstandigheden.

Bloedhete zaterdag

Op de zaterdag wordt eerst de sprintrace verreden, waarna er later op de dag ook nog de kwalificatie wordt afgewerkt. Het wordt weer een warme dag in Miami, en de temperatuur kan gaan oplopen naar zo'n 28 graden Celsius. De zon zal fel gaan schijnen, en er zal volgens de huidige weermodellen geen wolkje te bekennen zijn. Dat betekent dus ook dat het asfalt enorm warm kan worden, en dat kan ook een rol gaan spelen bij de kwalificatie.

Regen op komst?

De Grand Prix wordt zondag verreden. De omstandigheden zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de dagen daarvoor. Het wordt weer zeer warm met ongeveer 28 graden Celsius, maar verder kan alles anders zijn. Op de avond voor de Grand Prix kan het volgens de huidige voorspellingen gaan stormen, waardoor het rubber dus van de baan spoelt.

Als de coureurs zich op de baan melden, kan een paraplu geen overbodige luxe zijn. Er bestaat een kans op regen in de middag, al kunnen de voorspellingen snel veranderen. Een regenrace is echter zeker niet uitgesloten.