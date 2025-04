Ferrari-coureur Lewis Hamilton sluit nieuwe megadeal

Lewis Hamilton heeft voor meerdere jaren een deal gesloten met Fanatics Collectibles. Het bedrijf produceert, ontwerpt en verkoopt fysieke en digitale kaarten. Het zijn geen verjaardagskaarten, maar ruilkaarten.

In de samenwerking met Hamilton gaat het om exclusieve kaarten en memorabilia. De samenwerking bevat ook een handtekeningendeal. Dat betekent dat de kaarten bijvoorbeeld een handtekening van de zevenvoudig wereldkampioen bevatten, of een item wat hij gedragen heeft. Een racesuit of helm kan bijvoorbeeld op zo'n kaart staan.

Eerder op andere kaarten

Hamilton was al eerder te zien op ruilkaarten. Dat waren de kaarten van het bedrijf Topps. Dat bedrijf is het moederbedrijf van Fanatics Collectibles, maar deze nieuwe deal staat daar compleet los van. Afgelopen vrijdag was de Brit te vinden bij een opening van een nieuwe winkel van Fanatics Collectibles. De winkel is geopend in Londen.

Bij de opening signeerde hij zijn nieuwe kaarten. Ze hebben allemaal verschillende namen en waardes zoals Topps Chrome F1 one-of-one kaart. Een hele mond vol voor een simpel kaartje. Op die kaart staat de oud-wereldkampioen in zijn rode Ferraripak. Zo'n vergelijkbare kaart bestaat ook met de tekst: 'Forza Ferrari' erop. Hiervan bestaan er maar vijf op de wereld en ook die zijn gesigneerd door Hamilton.

Record sale

Britse krant The Athletic vroeg daar aan Hamilton wat hij ervan vond dat de kaartjes een record opbrengst hebben opgebracht: "Ik bedoel, het is best gek. Ik had nooit gedacht dat dit ooit het geval zou zijn. Het verhaal, waarbij het kind het via een verpakking had gekocht, het verschil dat die aankoop voor hem en zijn familie zou hebben gemaakt, zou enorm zijn geweest. Ik kan me alleen maar voorstellen dat deze dingen nu blijven stijgen, vooral met de opening van de winkel."

"En het publiek; ik kwam vandaag, ik had geen 10 mensen verwacht. Ik verwachtte veel mensen. En het was ongelooflijk om te zien hoeveel mensen er voor en achter zijn komen opdagen en het wordt echt interessant. En nu heb ik een plek waar ik mijn verzamelobjecten kan komen halen, wat echt cool is."