Vowles over Colapinto: "Hij verdient een plek in de Formule 1"

Franco Colapinto heeft tijdens zijn eerste drie Formule 1 Grands Prix een sterke indruk achtergelaten. De Argentijn, die vanaf de race in Monza de vervanger is van Logan Sargeant, zit dicht op de tijden van teamgenoot Albon en pakte al punten in Bakoe. Williams-teambaas James Vowles is onder de indruk en vindt dat Colapinto een zitje in de Formule verdient.

Williams-coureur Logan Sargeant werd na de Grand Prix van Nederland per direct weggestuurd bij het team van Williams. De Amerikaanse rijder crashte tijdens de natte derde vrije training in Zandvoort, wat voor teambaas James Vowles de druppel was die de emmer deed overlopen.

Formule 2-coureur Franco Colapinto werd verrassend de vervanger van Sargeant, maar hij presteert tot dusver erg goed. In Monza was het nog even wennen voor de rijder uit Pilar, maar vanaf het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan heeft hij laten zien wat hij in huis heeft. Zo noteerde Colapinto in Bakoe in alle delen van de kwalificatie een tijd in de top tien en scoorde hij tijdens de race ook nog eens vier punten. Deze lijn trok hij door naar Singapore, waar hij slechts zeven duizendsten trager was dan Albon in de kwalificatie en in de race net buiten de punten eindigde.

Zijn teambaas, James Vowles, is dan ook diep onder de indruk van de Williams-junior en stelt dat hij een plekje verdient in de koningsklasse van de autosport. Dit zal echter niet mogelijk zijn bij het team uit Grove, want zij hebben Alexander Albon en Carlos Sainz al onder contract staan voor 2025. De enige twee mogelijkheden die Colapinto nog lijkt te hebben, zijn het zitje naast Nico Hülkenberg bij het team van Sauber en - mocht Liam Lawson niet presteren - het zitje naast Yuki Tsunoda bij Visa Cash App RB. Williams is echter bereid om Colapinto tot op zekere hoogte te helpen aan een Formule 1-zitje, stelt de Britse teambaas.

"Allereerst verdient hij een plek in de Formule 1, dus we zullen doen wat we moeten doen - tot op zekere hoogte - om het in dat opzicht te laten werken", verklaarde Vowles in de podcast Beyond The Grid. "Ik weet niet zeker waar Sauber staat in hun besluitvorming en ik weet niet zeker waar VCARB staat in hun besluitvorming. Wat ik wel weet, is dat er in de afgelopen twaalf maanden veel dingen zijn gebeurd die ik niet had voorspeld."

Verantwoordelijkheid

Daarom wil Vowles er ook alles aan doen om Colapinto zo goed mogelijk voor te bereiden, want mocht er onverwachts een kans aandienen, dan wil het team uit Grove er alles aan gedaan hebben om de Argentijn zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn kans. "En het punt is dat ik denk dat Franco, als hij in 2025 niet direct in een stoeltje zit, de beste optie is die beschikbaar is voor iedereen in het veld. Onszelf inbegrepen, [aangezien, red.] je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus onze verantwoordelijkheid ten opzichte van hem is ervoor te zorgen dat we testen doen in een historische auto, ervoor te zorgen dat hij hier is om met ons te werken, dat we hem zo goed mogelijk geplaatst houden, zodat hij, als er een kans ontstaat, die kan grijpen", legt de 45-jarige teambaas uit.

"Hangt af van de deal"

Die kans kan zich natuurlijk ook aandienen bij een ander Formule 1-team dan Williams. Is het voor Vowles en Williams dan belangrijk dat Colapinto een link met Williams behoudt? "Het hangt allemaal af van welke deal je kunt sluiten, waar hij ook heen gaat. Dat is niet per se een ja, je moet kijken wat mensen aanbieden en welke omstandigheden ze aanbieden", besluit Vowles.