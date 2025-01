Sainz wil Williams vooruit helpen: "Zodat het team terugkeert naar waar het hoort"

Kersvers Williams-coureur Carlos Sainz hoopt het team uit Grove te kunnen helpen, zodat ze in de nabije toekomst weer om de podiumplaatsen en overwinningen mee kunnen doen. Maar wanneer de Britse formatie daar weer toe in staat zal zijn, dat durft de Spanjaard niet te zeggen.

Carlos Sainz kreeg voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 onverwachts te horen dat hij het team van Ferrari vanaf 2025 zal moeten verlaten. De Scuderia haalde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naar Maranello, en Sainz werd daarvoor opgeofferd. De Spanjaard kon daardoor op zoek naar een nieuw team en kwam uiteindelijk uit bij het team van Williams.

Hij is vanaf dit jaar de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon en zal bij het team uit Grove toch in een compleet andere situatie terechtkomen dan wat hij de laatste jaren gewend was. De 30-jarige coureur uit Madrid streed de afgelopen jaren mee om de podiumplaatsen en wist vier Grands Prix te winnen in dienst van Ferrari. Bij Williams, dat afgelopen seizoen slechts als negende eindigde in het constructeurskampioenschap, zal Sainz momenteel blij moeten zijn als hij überhaupt punten weet te scoren.

Alles inzetten op 2026

2025 zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook een lastig jaar gaan worden voor Sainz en Williams, maar in 2026 zal daar verandering in moeten komen. De formatie uit Grove zet namelijk alles in op dat jaar, waarin de nieuwe reglementen in de koningsklasse van kracht zullen worden. Met behulp van Amerikaanse eigenaar Dorilton Capital moet een complete herstructurering van het team worden bewerkstelligd. Het Amerikaanse bedrijf heeft namelijk het mandaat gegeven om alle zeilen bij te zetten, en met het benodigde budget hoopt het Britse team qua infrastructuur en prestaties in te lopen op de concurrerende teams.

Sainz hoopt met Williams die stap voorwaarts te kunnen zetten, maar wanneer zal het iconische team weer meestrijden om de podiumplaatsen? "Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden", zo begint de viervoudig GP-winnaar tegenover Motorsportweek. "Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen, onmogelijk om te weten hoe lang het gaat duren voordat Williams en ik weer voor de podiumplaatsen kunnen strijden. Ik denk dat James [Vowles, red.] het al eerder zei en daarmee de verwachtingen van iedereen temperde: volgend jaar wordt een zwaar en leerzaam jaar en we zullen ons voorbereiden op de nieuwe reglementen in '26. Ik geloof dat het team daarin investeert en zich voorbereidt om die kans te maximaliseren."

"Het doel is om Williams en mij in de nabije toekomst voor die posities te laten vechten"

De Spanjaard weet dus niet wanneer hij weer op het podium zal staan, maar hij weet wel dat hij er alles zal doen om zijn nieuwe team weer naar voren te helpen. "Wat ik je kan vertellen is dat ik vastbeslotener ben dan ooit om Williams te helpen, zodat het team terugkeert naar waar het hoort. Ik heb persoonlijk het gevoel dat ik thuishoor in de strijd om overwinningen, podiumplaatsen en topvijfplaatsen in de Formule 1. Ik denk dat ik dat de afgelopen vier jaar als coureur heb bewezen. Ik denk dat ik daar hoor. En samen met de vastberadenheid en de kracht die ik denk dat we samen gaan tonen, is het doel om Williams en mij in de nabije toekomst voor die posities te laten vechten. Hoe lang dat gaat duren, kan ik je niet vertellen."