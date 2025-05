Oscar Piastri niet onder de indruk van koppositie in de titelstrijd

Oscar Piastri voert sinds twee weken het wereldkampioenschap in de Formule 1 aan. De Australische McLaren-coureur heeft daar echter geen boodschap aan. Piastri vindt het namelijk veel belangrijker dat hij goede races rijdt en dat zijn team een foutloos weekend heeft.

Piastri wordt door veel mensen gezien als één van de favorieten voor de wereldtitel. De Australische coureur heeft al drie races gewonnen, en hij lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van de druk die komt kijken bij het strijden om de topposities. Piastri wil vooral races winnen, en denkt ook niet na over een eventuele titelstrijd met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris.

Piastri wil races winnen

In Miami lijkt Piastri niet onder de indruk te zijn van het feit dat hij nu aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap. In gesprek met Motorsport.com legt hij dat uit: "Het winnen van de races is wat op dit moment echt spannend is. Ik denk dat het leuk is om het kampioenschap te leiden, maar zoals in na Saoedi-Arabië al zei, ik ben veel trotser op het harde werk en de redenen waarom ik koploper ben, dan op het daadwerkelijk leiden van het wereldkampioenschap."

Achterstand goed gemaakt

Piastri is blij met het feit dat hij met zijn team een kleine inhaalslag heeft kunnen plegen. Hij spinde immers tijdens de seizoensopener in Australië waardoor hij een podiumplaats door zijn vingers zag glippen.

Piastri is er duidelijk over, en probeert zijn eerder gemaakte punt kracht bij te zetten "Dat is vooral zo omdat Melbourne qua punten niet zo lekker ging. Maar aangezien ik dus met een kleine achterstand aan het seizoen ben begonnen, en ik dat heb weten om te draaien, denk ik dat dat het ding is waar ik het meeste van kan genieten. Dat is ook de reden waarom ik aan kop ga in het wereldkampioenschap."