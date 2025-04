George Russell neemt het op voor Carlos Sainz, die een fikse boete kreeg voorafgaand aan de race in Japan. De Spanjaard was te laat voor het volkslied, omdat hij nog even naar de wc moest. Eindstand? Een boete van twintigduizend euro, waarvan tienduizend voorwaardelijk. Sainz erkende zijn fout, maar hij was het er niet mee eens, aangezien hij maar een paar seconden te laat was.

George Russell, hij is samen met Carlos Sainz co-voorzitter van de GPDA, is het eens met de Spanjaard, zo vertelt hij tegenover internationale media: "Ik snap dat we de plicht hebben om op tijd aanwezig te zijn voor het volkslied."

Drukte

"Het is niet zo makkelijk als het lijkt om daar op tijd te zijn. Er zijn niet altijd wc's beschikbaar als je uit de auto stapt, en we rennen door de paddock en worden constant door mensen gestopt. Het is niet zo dat je maar één taak hebt en je je daar volledig op kan richten. Ik snap het wel, want het is een belangrijk moment, maar vanuit het oogpunt van de coureurs is het een serieus logistiek probleem," zegt de Brit.

Ondanks de boete vond de Brit het wel heel grappig wat de reden was achter de boete: "Ik zei het vanochtend al tegen hem: 'Dat was een behoorlijk duur poepje.'" De straf van Sainz valt natuurlijk samen met een veel groter probleem.

Geen impact

Natuurlijk heeft dit ook alles te maken met de onenigheid tussen de coureurs en de FIA om het schelden. De coureurs zijn het niet eens met de vloekregel van de FIA. Max Verstappen en Charles Leclerc kregen daar vorig jaar al een boete voor, maar nu is het echt een officiële regel en mogen de coureurs niet meer vloeken in de cockpit.

Na afloop van de straf nam de Spanjaard expres een scheldwoord in de mond als reactie. George Russell is het beu al die tegenpolen elkaar te horen: "Van mijn kant wil ik het niet eens meer aandacht geven op dit punt, want we hebben alles wel zo'n beetje gezegd wat er over te zeggen is. Helaas hebben we vrijwel geen impact gehad. Alle coureurs hebben 100 procent vertrouwen in Stefano Domenicali en de Formule 1 en we weten dat zij samenwerken met de teams. Het is in het belang van ons allemaal dat we hier iets voor vinden en dat we stabiliteit krijgen."