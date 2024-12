FIA onthult deelnemerslijst voor 2025 met Perez nog 'gewoon' bij Red Bull

De FIA heeft de deelnemers lijst voor het Formule 1-seizoen 2025 naar buiten gebracht. Op deze lijst vallen een aantal dingen op, onder andere dat Sergio Perez 'gewoon' nog op zijn plek bij Red Bull zit.

Het verhaal van Sergio Perez in 2024 is inmiddels wel bekend: de Mexicaan begon naar behoren en kreeg een contractverlenging tot en met 2026, maar heeft sinds het raceweekend in Miami geen potten meer kunnen breken. De man uit Guadalajara scoorde na de zomerstop slechts 21 punten en kwam met zijn totaal van 152 punten niet verder dan een achtste plaats in het kampioenschap. Perez haalde zodoende 437 WK-punten, en laat dat nou net het aantal zijn waarmee Max Verstappen in 2024 wereldkampioen werd.

De toekomst van de zesvoudig GP-winnaar is de afgelopen maanden dan ook vaak het onderwerp van gesprek geweest. De matige prestaties van de Mexicaan hebben ervoor gezorgd dat - ondanks het feit dat hij een contract bij Red Bull heeft tot en met 2026 - zijn toekomst alles behalve zeker is. Afgelopen maandag spraken de Red Bull-top en de aandeelhouders over de toekomst van Perez, maar er is momenteel nog niks bekend. Het lijkt erop dat we Perez volgend jaar niet meer in de Red Bull zullen gaan zien, en dat hij vervangen zal gaan worden door Liam Lawson te gaan worden.

Maar vooralsnog is de 34-jarige rijder nog altijd 'gewoon' Red Bull-coureur, en dat bleek ook uit de voorlopige deelnemerslijst voor het Formule 1-seizoen 2025 die de FIA gisteren publiceerde. Dat is echter niet het enige wat opvalt, want ook het stoeltje naast Yuki Tsunoda is nog altijd niet gevuld.

Visa Cash App Racing Bulls

Ook bevestigt de deelnemerslijst de nieuwe teamnaam van het zusterteam van Red Bull. Dat team heeft door de jaren heen al verschillende namen gehad: Minardi, Toro Rosso, AlphaTauri en Visa Cash App RB en daar komt nu een nieuwe naam bij. De nieuwe naam van de Italiaanse renstal wordt Visa Cash App Racing Bulls, of kortweg - zoals het chassis van de bolide ook heet - Racing Bulls. Dit was al een tijdje bekend, maar is nu formeel bevestigd door de deelnemerslijst voor het aankomende seizoen.

Startnummers

Het laatste wat opvalt als we naar de deelnemerslijst kijken, zijn de startnummers van de coureurs die overkomen uit de Formule 2. Andrea Kimi Antonelli zal in de Mercedes met startnummer twaalf gaan rijden, doordat hij Jack Doohan net te snel af was. Daarop besloot de Australiër voor nummer zeven te kiezen. Met dit nummer reed hij al in de juniorenklassen en het is ook nog eens het nummer van één van zijn idolen: Kimi Raikkonen.

Ook F2-kampioen Gabriel Bortoleto heeft gekozen voor een startnummer van een voormalig wereldkampioen. De Braziliaan zal namelijk met nummer vijf gaan racen, het oude nummer van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser verliet twee jaar geleden de sport, waardoor in 2023 en 2024 'zijn' nummer nog niet beschikbaar was, maar daar komt vanaf 2025 verandering in, waardoor Bortoleto van nummer vijf gebruik kan maken.

Tot slot zal Oliver Bearman gaan racen met startnummer 87. Dit is het nummer waarmee zijn vader vroeger racete. Bovendien is de Brit op 8 mei jarig en zijn broer op 7 augustus, wat ook samen 87 maakt. Vandaar de keuze van de aanstaand Haas-coureur.

Deze startnummers van de nieuwelingen zijn door de deelnemerslijst nu formeel bevestigd.