De kans wordt steeds groter dat Sergio Perez volgend jaar weer op de grid staat. De Mexicaan verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, maar lijkt dicht bij een deal met Cadillac te zijn. Een nieuw lucratief sponsorcontract kan hem ook gaan helpen.

Perez was vorig jaar nog de rechterhand van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan kon Verstappen echter niet bijhouden, en zijn resultaten begonnen steeds slechter te worden. Perez wist zich niet te herstellen en eindigde uiteindelijk op de achtste plek in het wereldkampioenschap met slechts 152 WK-punten. Zijn contract werd afgekocht door Red Bull, waarna hij werd vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd op zijn beurt vervangen door Yuki Tsunoda.

Cadillac

Perez maakte er nooit een geheim van dat hij wil terugkeren in de Formule 1. In de afgelopen maanden werd hij regelmatig in verband gebracht met Cadillac, dat volgend jaar debuteert in de koningsklasse van de autosport. Volgens het Zwitserse Blick gaat de Formule 1-deur voor Perez volgend jaar weer open. Het is de verwachting dat hij volgend jaar zal gaan rijden voor het team van Cadillac. Blick lijkt er vanuit te gaan dat de deal gaat rondkomen.

Grote nieuwe sponsor

Een factor die mogelijk een rol kan gaan spelen bij de Formule 1-toekomst van Perez, is een nieuwe grote sponsordeal voor Perez. Volgens Blick heeft de Mexicaanse coureur recent een zeer lucratief contract getekend met Heineken 0.0. Het Nederlandse biermerk is ook één van de grootste sponsors van de Formule 1. Of er een snelle aankondiging aankomt van Cadillac, is nog niet duidelijk.

Bij het nieuwe Amerikaanse team hebben ze nooit een geheim gemaakt van hun plannen voor de line-up. Het liefst willen ze voor een ervaren coureur en een Amerikaans talent gaan. Meerdere coureurs werden al in verband gebracht met het team, maar de verhalen over Perez waren het luidst.