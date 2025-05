FIA voert speciale controles uit bij auto Max Verstappen

Max Verstappen kwam anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië als tweede over de streep. Nu blijkt dat de FIA zijn Red Bull RB21 na afloop heeft uitgekozen voor een speciale controle, maar ze hebben niets gevonden wat tegen de regels is.

Verstappen kende een goed weekend in Jeddah. De Nederlandse regerend wereldkampioen pakte de pole position, en kwam uiteindelijk als tweede over de streep in de Grand Prix. Door zijn veelbesproken tijdstraf sneeuwde zijn goede resultaat een beetje onder. Verstappen reed immers een sterke race, en de Red Bull leek ook weer competitief te zijn. Na afloop van de race keek de FIA dan ook naar zijn auto.

Speciale controles

Na afloop van elke race kiest de FIA een willekeurige auto uit voor extra controles. De autosportfederatie heeft in Miami bekendgemaakt dat ze na afloop van de Saoedische Grand Prix naar de auto hebben gekeken. Ze hebben meerdere zaken onderzocht, waaronder het air intake-systeem. Ook zijn de sensoren op de auto gecontroleerd. De FIA heeft niets illegaals gevonden, en Red Bull kan dit weekend in Miami met een rustig gevoel op jacht gaan naar WK-punten.

Punten zijn belangrijk

Er kunnen dit weekend namelijk veel punten worden verdiend in Miami. Er staat immers weer een sprintrace op het programma, en dat is een extra kans om weer flink wat WK-punten bij te schrijven. Als ze weten te scoren, dan kunnen ze goede zaken doen in het wereldkampioenschap.

Verstappen staat nu namelijk op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 87 WK-punten. Hij staat slechts twee puntjes achter op McLaren-coureur Lando Norris, terwijl het gat met kampioenschapsleider Oscar Piastri nog veel groter is. De Australiër staat nu op 99 punten, maar als hij een slecht weekend heeft kan Verstappen toeslaan. Red Bull staat nu derde in het constructeurskampioenschap, maar hun achterstand op McLaren en Mercedes is wat groter.