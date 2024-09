Antonelli rekent af met Doohan in strijd om startnummer voor 2025, FIA moet nog goedkeuring geven

Andrea Kimi Antonelli heeft bevestigd dat hij tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1 met startnummer twaalf op zijn Mercedes-bolide wil gaan racen. De Italiaan, die Jack Doohan aftroefde, moet alleen nog wachten op de FIA, want de autosportfederatie moet het nog goedkeuren.

Kimi Antonelli is op het moment een van de grote megatalenten in de autosport. Mercedes heeft hem een aantal jaar geleden al aan hun Mercedes Junior Team toegevoegd, en teambaas Toto Wolff steekt de constante lofzang over de Italiaan ook niet onder stoelen of banken. Afgelopen weekend liet hij Antonelli, na een aantal test voor Mercedes, zelfs zijn F1-debuut maken tijdens de eerste training in Monza. Maar de huidige nummer zes in het F2-kampioenschap raakte zijn bolide al na een aantal rondjes kwijt bij het ingaan van Parabolica en ging hard de muur in. Toch werd Antonelli niet veel later toch 'gewoon' gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van George Russell in 2025. Hiermee wordt de achttienjarige coureur uit Bologna de vervanger van Lewis Hamilton, die vanaf volgend jaar voor Ferrari gaat racen.

Startnummer

Na de aankondiging van de Zilverpijlen om voor de jonge Italiaan te kiezen, stond hij ook meteen de pers te woord in de paddock in Monza. Antonelli kreeg onder andere de vraag met welk startnummer hij gaat racen in 2025. Hij antwoordde hierop: "Ik heb veel nummers die ik leuk vind, maar 12 is een speciaal nummer", zei de huidig F2-coureur tegenover de Internationale media. "Ik gebruik het al sinds F4 en het ging altijd goed, dus er is geen reden om het volgend jaar te veranderen."

Dat hij kiest voor startnummer 12 is ook niet heel verrassend, want Antonelli heeft met dit nummer op zijn bolide al viermaal een kampioenschap op zijn naam geschreven. In 2022 won hij met nummer 12 op zijn auto zowel het Italiaanse als het Duitse F4-kampioenschap, terwijl hij in 2023 met datzelfde startnummer de Formule Regional-titels in het Midden-Oosten en Europa vorig jaar binnensleepte.

Antonelli wint strijd van Doohan

Nu er volgend jaar een aantal nieuwe Formule 1-coureurs op de grid staan, moeten deze een vast startnummer uitzoeken. Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli wilden allebei nummer 12 vastleggen, maar slechts één coureur kon deze krijgen. Het is dan een kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Antonelli diende vóór Doohan een officieel verzoek in bij de FIA, waardoor de Italiaan met startnummer 12 aan de haal lijkt te gaan. De FIA moet het verzoek nog wel officieel goedkeuren.

Dat is een pijnlijk bericht voor Doohan, die vlak voor de zomerstop op Instagram nog verklaarde met nummer 12 te gaan rijden.