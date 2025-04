Boze Verstappen voert verhitte discussie met FIA-president

Max Verstappen was op zijn zachtst gezegd niet blij met de tijdstraf die hij in de Saoedische Grand Prix had ontvangen. De Nederlander weigerde er na afloop iets over te zeggen, ook omdat hij stelde dat hij anders een straf zou krijgen. Beelden van een gesprek tussen Verstappen en FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaan momenteel viraal.

Verstappen kreeg zijn tijdstraf voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht. Piastri kwam beter weg bij de start, en Verstappen probeerde het te herstellen in de eerste bocht. Hij sneed echter de chicane af, maar Red Bull had niet het gevoel dat er een andere mogelijkheid was. Verstappen gaf de positie niet terug, en de stewards openden een onderzoek. Ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, waarna de kans op de zege voor Verstappen was verkeken.

Weinig woorden

Verstappen wilde na afloop weinig zeggen. Zijn podiuminterview was zelfs opvallend kort. Ook in de persmomenten daarna weigerde Verstappen iets te zeggen over het moment. Op de persconferentie liet hij weten dat hij zijn mening niet mocht geven, omdat hij stelde dat dit niet zou worden gewaardeerd. Het is immers zo dat kritiek op een FIA-official voor een zware straf kan zorgen.

Verhit gesprek

Na afloop van de race gingen beelden van een opvallend gesprek tussen Verstappen en FIA-president Mohammed Ben Sulayem viraal. Op de beelden is te zien hoe Ben Sulayem naar Verstappen toeloopt op het moment dan de Nederlander zijn helm afdoet. Verstappen kijkt hem aan, geeft McLaren-CEO Zak Brown een hand, en gaat daarna het gesprek aan met Ben Sulayem.

Het is duidelijk dat ze een andere mening hebben. Verstappen straalt uit dat hij het niet helemaal eens is met de straf, waarna hij zijn gezicht afdroogt en Ben Sulayem een stapje achteruit doet. Op het moment dat ze even uit elkaar gaan, schudt Verstappen kort met zijn hoofd. Daarna werden ze weer gespot terwijl ze met elkaar spraken.