Sergio Perez is dit jaar geen Red Bull-coureur meer. De Mexicaan werd eind vorig jaar aan de kant geschoven, maar hij draagt ze nog wel een warm hart toe. Perez hoopt dan ook dat Yuki Tsunoda het goed zal gaan doen bij de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda is de indirecte opvolger van Perez bij Red Bull. Eind vorig jaar werd Liam Lawson aangekondigd als de opvolger van Perez. De Nieuw-Zeelander begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen, en Red Bull greep al na twee raceweekenden in. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, en Yuki Tsunoda mag nu voor zijn kansen gaan bij het Oostenrijkse topteam.

Vertrouwen in het team

Perez bekijkt het van een afstandje. De Mexicaan draagt het team nog een warm hart toe, zo legt hij uit in een interview met F1.com: "Ik wil heel graag dat het team het goed doet, ik heb er ook heel veel vrienden rondlopen. Ik heb vier jaar met ze doorgebracht, en ik wil echt dat het goed gaat. Het is alleen heel erg moeilijk om erover te praten. Ik ben nu een buitenstaander, maar ik heb nog steeds contact met wat mensen bij het team. Maar als je geen deel uitmaakt van het team, is het lastig om te weten wat er speelt."

Tsunoda

Perez ziet nu dat hij gelijk krijgt, maar hij gunt Red Bull en Tsunoda het beste: "Voor mij was het simpel, het is heel erg lastig om alles uit de auto te halen. Zelfs Adrian Newey had het over de dingen waarmee ik worstelde. Maar ik wens ze nog steeds het beste. Woody is een goede vriend van me, en hij is nu de engineer van Yuki. Ik hoop dat ze het goed doen. Yuki heeft het talent en de snelheid. Maar belangrijker nog, hij heeft de mentaliteit om hier mee om te gaan. Ik denk dat hij de juiste houding heeft. Ik hoop dat ze gaan slagen."