Nieuwe tegenslag voor Williams: Gridstraf voor Albon en Colapinto

Het team van Williams heeft het de laatste weken erg zwaar gehad in de Formule 1 en er is nu een nieuwe tegenslag bijgekomen. Alexander Albon en Franco Colapinto zullen vanwege het gebruik van nieuwe versnellingsbakcomponenten beiden vijf plaatsen teruggezet gaan worden voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Williams heeft het de laatste weken erg moeilijk in de Formule 1. Alexander Albon en Franco Colapinto schreven tijdens de races in Mexico-Stad en São Paulo vijf bolides helemaal af, waardoor er even geruchten waren dat het team uit Grove vanwege de budgetcap niet kon deelnemen aan de Grand Prix van Las Vegas. Deze geruchten bleken echter complete onzin te zijn, en het team uit Grove stond 'gewoon' met twee bolides op de grid in de gokstad, maar ook daar ging het weer mis. Colapinto leek in de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit op weg te zijn naar een plek bij de snelste tien, maar de Argentijn maakte een fout in de laatste sector en schreef zijn FW46 volledig af. Dit betekende de vijftiende crash van Williams in 2024, waardoor de totale kosten aan schade van Williams dit jaar boven de tien miljoen dollar kwam. Het zorgt ervoor dat het team extra geld moet gebruiken om onderdelen te herstellen voor de lange termijn, wat ten koste gaat van de budgetcap van 2025, onthulde teambaas James Vowles vorige week in Qatar.

Maar de crash in Las Vegas was opnieuw niet de laatste van een Williams-coureur dit jaar. Colapinto raakte op het Losail International Circuit namelijk betrokken bij een ongelukkige crash in de eerste ronde, wat opnieuw schade en extra kosten betekende voor het team uit Grove.

De gifbeker bleek echter nog niet helemaal leeg, want in Abu Dhabi zal zowel Colapinto als Albon een gridstraf van vijf plaatsen moeten incasseren. Williams heeft door een probleem van vorige week - waar beide rijders niks aan konden doen volgens het team - de versnellingsbakcomponenten in beide FW46's moeten vervangen.