Yuki Tsunoda kende geen sterke eerste race in dienst van Red Bull. Na zijn tegenvallende kwalificatie zat hij in de race vast in het middenveld. Hij wist geen punten te scoren in zijn thuisrace, en daar baalde hij na afloop flink van.

Tsunoda is sinds dit weekend de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. In de vrije trainingen zag hij er sterk uit, maar in de kwalificatie viel hij af in Q2. Tsunoda hoopte op een inhaalrace, maar dat zat er niet in. Op het circuit van Suzuka bleef hij haken in het middenveld. Hij kwam als twaalfde over de streep, vlak achter de Aston Martin van Fernando Alonso.

Gemengde gevoelens

De twaalfde plaats is niet het resultaat waar Tsunoda op had gehoopt. Hij was redelijk teleurgesteld, zo liet hij weten aan Motorsport.com: "Qua performance ben ik best blij met mijn race, maar als je kijkt naar het resultaat, dan was het best lastig. Vooral omdat dit mijn thuisrace was. Ik had zeker meer verwacht, en ik wilde ten minste één puntje pakken, dus ik heb gemengde gevoelens."

Steeds meer zelfvertrouwen

Gevraagd met hoeveel vertrouwen hij aan de race begon, is Tsunoda duidelijk: "De 53 rondjes die ik had in deze race, waren de meeste rondjes die ik heb gereden in deze auto. Elk rondje was ik aan het leren, en uiteindelijk reed ik een aantal goede rondjes. Ik voel zeker meer vertrouwen in de auto. Over het algemeen had ik het gevoel dat ik meer controle had aan het einde van de race."

"Ik ben blij als je kijkt naar hoeveel tijd ik had, maar aangezien dit mijn thuisrace is had ik graag punten gepakt. Ik moet de pace opbouwen, en gelukkig is Max er om van te leren. Ik moet hiermee doorgaan, en ik heb zin in Bahrein."